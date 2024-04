楽天グループのコンテンツレーベル「Rakuten Content Central」(楽天コンテンツセントラル)は24日、韓国のエンターテインメント企業HYBE傘下レーベルの所属アーティスト公式商品を販売する「HYBE Official Merch. in Rakuten」を「楽天グッズ」内にオープンした。「HYBE Official Merch. in Rakuten」では、HYBEの傘下レーベルに所属するアーティストの公式商品ストア「Weverse Shop」で取り扱われている商品や、過去に取り扱われていた商品を期間限定で販売する。

対象アーティストは、BTS、SEVENTEEN、fromis_9、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、&TEAMで、ブロマイドからアパレル、コンサートグッズまで約1100点を取りそろえる。販売終了時期は未定。「HYBE Official Merch. in Rakuten」のオープンを記念し、きょう24日から5月12日までの期間中、購入者全員に「楽天ポイント」を通常の20倍を進呈する「『HYBE Official Merch. in Rakuten』オープン記念キャンペーン」を実施する。楽天グループでIP(知的財産権)開発からコンテンツの包括的なプロデュースまでを行う「Rakuten Content Central」は、「今後もより一層IPコンテンツの開発および活用の強化を図り、これまでコンテンツビジネスで蓄積した知見を生かしながら、IPコンテンツが生み出す多様なサービス提供を目指してまいります」としている。