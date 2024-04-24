これからの予定【発言・イベント】
15:50 デコス・スペイン中銀総裁、講演
16:00 ナーゲル独連銀総裁、講演
16:10 ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演
16:35 チポローネECB理事、講演
18:10 チポローネECB理事、会議出席
23:30 米週間石油在庫統計
25日
2:00 米5年債入札（700億ドル）
2:30 カナダ中銀議事録（4月10日開催分）
ブリンケン米国務長官が中国を訪問（26日まで）
ゴールドマンサックス株主総会
米主要企業決算
IBM、メタプラットフォームズ、AT＆T、バイオジェン、ボーイング、フォード
※予定は変更されることがあります。
16:00 ナーゲル独連銀総裁、講演
16:10 ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演
16:35 チポローネECB理事、講演
18:10 チポローネECB理事、会議出席
23:30 米週間石油在庫統計
25日
2:00 米5年債入札（700億ドル）
2:30 カナダ中銀議事録（4月10日開催分）
ブリンケン米国務長官が中国を訪問（26日まで）
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米主要企業決算
IBM、メタプラットフォームズ、AT＆T、バイオジェン、ボーイング、フォード
※予定は変更されることがあります。