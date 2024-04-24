15:50　デコス・スペイン中銀総裁、講演
16:00　ナーゲル独連銀総裁、講演
16:10　ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演
16:35　チポローネECB理事、講演
18:10　チポローネECB理事、会議出席
23:30　米週間石油在庫統計

25日
2:00　米5年債入札（700億ドル）
2:30　カナダ中銀議事録（4月10日開催分）

ブリンケン米国務長官が中国を訪問（26日まで）
ゴールドマンサックス株主総会

米主要企業決算
IBM、メタプラットフォームズ、AT＆T、バイオジェン、ボーイング、フォード

※予定は変更されることがあります。