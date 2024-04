TM NETWORKの40周年を祝う特別番組がTOKYO FMにて放送決定！メンバーのロングインタビューをたっぷり紹介

■特別番組『Blue Ocean あつまれFANKS! TM NETWORK40周年記念スペシャル』は、5月6日11時30分~13時に放送!

TOKYO FMにて『Blue Ocean あつまれFANKS! TM NETWORK40周年記念スペシャル』と題された特別番組が、5月6日11時30分~13時に放送される。

メンバーがゲストで登場したり、エンディングテーマを小室哲哉が作曲したりと、これまでもTM NETWORKと交流を続けてきた、TOKYO FM午前のレギュラーワイド番組『Blue Ocean』。番組リスナーにも多くのFANKS(ファンの呼称)が存在する。

そして、番組パーソナリティの住吉美紀もFANKSを公言しており、今回、TM NETWORKの40周年をみんなで祝うべく、特別番組の放送が実現した。

番組では、リスナーからTM NETWORKのリクエスト曲とメッセージ、エピソードを募集し、生放送で紹介。さらに、『TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days YONMARU』のリハーサルスタジオに住吉美紀がお邪魔して実施されたインタビューの模様もオンエア。

アニバーサリーツアーの準備や音作り、リハーサル秘話、これまでのツアーを振り返り印象的だったエピソード、ツアーから生まれた即興ソングの意外な秘話、あえて褒めたりしない、さらっとした? メンバー感のコミュニケーション、40年の付き合いで改めて知ったメンバーの魅力、小室哲哉が語る宇都宮隆のボーカルスキル、3人が生まれ変わったらミュージシャン以外になりたかった意外な職業、木根尚登と宇都宮隆の小学生時代のエピソード、3人にとってTM NETWORKとは? などの話題が、たっぷりと紹介される。ファンは必聴だ。

番組情報

TOKYO FM『Blue Ocean あつまれFANKS!TM NETWORK 40周年記念スペシャル』

05/06(月・祝)11:30~13:00

パーソナリティ:住吉美紀

インタビューパート:TM NETWORK

リリース情報

2024.04.21 ON SALE

ALBUM『40+ Thanks to CITY HUNTER』

2024.05.22 ON SALE

ANALOG「Get Wild Continual」

TOKYO FM『Blue Ocean』番組サイト

https://www.tfm.co.jp/bo/archive/

TM NETWORK OFFICIAL SITE

https://fanksintelligence.com/