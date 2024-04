フジテレビの動画配信サービス・FODでは、台湾BLドラマ『VIP Only』を、5月1日0時から独占見放題配信する。『VIP Only』同作は、新たな台湾のオリジナルBLドラマ「VBLシリーズ」(Variety Between Love)4部作のシリーズ第3部として制作された、オーナーシェフ×BL小説家で贈るラブロマンス。総監修は大ヒット台湾BLドラマ『We Best Love』シリーズ監修のツァイ・フェイチアオ、ドラマ制作で名高い台湾最大規模のテレビ局「三立電視」による珠玉のBLドラマだ。

小説が書けずスランプに陥っていたBL小説家・劉歴(リウ・リー)は、自宅の下にあるレストランのオーナーシェフ・古勁(グー・ジン)から、小説の参考にするために恋愛レクチャーを受けることになる。古勁は、デートを体験させ、キスまで教え、店に劉歴専用の席をキープし、特製の料理でもてなすなど彼の心をつかんでいく。周りの誰もが、2人が恋人同士になるだろうと思っていた。ある日、劉歴の憧れの人が戻ってきて彼に気持ちを伝える。“現実の献身”は“長年の幻想”に打ち勝てるのか…。甘々なオーナーシェフ、古勁役をホアン・チョンバン、恋愛初心者のBL小説家、劉歴役をチェン・シュエンユーが演じている。【編集部MEMO】FODでは他にも、『You Are Mine』『Stay By My Side』『ラブリー・クリニック』『HIStory5』『正負之間〜Plus & Minus』『About Youth』といった台湾のBLドラマを配信している。(C)2023 “VBL Series“ Partners All Rights Reserved.