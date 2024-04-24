¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯5¡¦22Âçºå¤Ç¤Î³ÚÅ·Àï»Ïµå¼°¤Ë¾¾Ãæ¿®É§»á¤È¿·³À½í»á¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï24Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç5·î22Æü¤Ë¹Ô¤¦³ÚÅ·Àï¤Î»Ïµå¼°¤òOB¤Î¾¾Ãæ¿®É§»á¡Ê50¡Ë¤È¿·³À½í»á¡Ê43¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡ÖÇò¤Î¥¥»¥¡¡2024¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¡¢Æþ¾ì¼Ô¤Ë¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤òÇÛÉÛ¡£»Ïµå¼°¤Ç¤Ï²Æì¸©½Ð¿È¤Ç¹äµå¤òÉð´ï¤ËÄÌ»»64¾¡¤òµó¤²¤¿¿·³À»á¤¬Åê¼ê¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¤Ç2004Ç¯¤ËÊ¿À®Í£°ì¤Î»°´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¾¾Ãæ»á¤¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¾¾Ãæ»á¤Ï¡Ö´ØÀ¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤ëÇ®¤¤À¼±ç¤Ï¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ²±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°úÂà°ÊÍè¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½í¤È¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¿·³À»á¤Ï¡Ö¾¡Íø¤È¤¤¤¦¥¥»¥¤¬µ¯¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ê¡¢¾¾Ãæ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£