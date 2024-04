4月21日(現地時間)アメリカ・カリフォルニア州インディオで開催された世界最大規模の音楽フェス<Coachella Valley Music and Arts Festival(通称:コーチェラ)>に、新しい学校のリーダーズが「GOBI STAGE」のクロージングアクトとして登場した。Weekend 1 での評判を聞きつけ、観客席を覆うテントに収まりきらないほどのオーディエンスが集う中ライブはスタート、曲間では「ATARASHII GAKKO!」「Arigato」などのコールアンドレスポンスをはじめ、「オトナブルー」ではSUZUKAが観客席に降り立ち、ステージ最前の柵上で歌唱をするなど、Weekend 1よりさらに熱量が高いパフォーマンスが披露された。

<ATARASHII GAKKO! World Tour Part I>



ヨーロッパ6月1日 Barcelona, Primavera Sound Festival6月3日 Brussels, La Madeleine6月5日 Paris, Bataclan6月7日 Cologne, Live Music Hall6月8日 Berlin, Metropol6月10日 London, Indigo at The O26月12日 Amsterdam, Melkweg Maxアジア6月19日 Seoul, Yes24 Live Hall6月21日 Kuala Lumpur, Zepp6月23日 Bangkok, Samyan Hall6月25日 Hong Kong, MacPherson Stadium6月27日 Taipei, Zepp New Taipei6月29日 Singapore, The Theatre at Mediacorp