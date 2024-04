【ディープダンジョン(MSX0Stack)】4月24日 発売価格:770円

D4エンタープライズは、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」において、MSX0 Stack用RPG「ディープダンジョン(MSX0Stack)」の配信を本日4月24日に開始した。価格は770円。なお、ゲームを購入(ダウンロード)するには、アミューズメントセンターへの入会(無料)とプロジェクトEGG月額サービスへの加入(月額550円)が必要となる。

本作は1988年にリリースされたRPG。プレーヤーは冒険者としてさらわれたプリンセス・エトナを救出するために冒険に出ることになる。まず王様に支度金をもらってドールの街で装備を整え、ダンジョンへと足を踏み入れる。ダンジョンには様々な敵が徘徊しており、エンカウントすると戦闘シーンに移行。敵との戦闘はコマンド選択方式のバトルなので、じっくりと考えて戦おう。

本作では、3Dで表現される点も大きな魅力。3D表示による地下探索は臨場感もあり、手に汗にぎる冒険が楽しめる。地下迷宮は複雑に入り組んでいるため、うかうかしていると迷ってしまう。地上への帰り道がわからなくならないよう、マップを描きながらのプレイが必須となる。

なお、本作は「MSX0 Stack」専用。インストールやプレイ方法は、購入後にEGGランチャーで「ゲームを起動」を選び、表示される「Readme.txt」を参照してほしい。

時が流れ、時代が移り変わっても、ドールの街には花が咲き、鳥のさえずりと人々の笑顔は絶えることはなかった。慈愛に満ちた国王のもと、ひとびとは平和が未来永劫続くものと信じて疑わなかった。しかし、その地下には積年の恨みを晴らすべく、魔物たちが虎視眈々と復讐の時を待っていたのだ。そんなある日、地上の偵察に行った魔物が戻ってきてこう言った。「人間たちはわれわれに無警戒になった。ついに立ち上がるときがきたのだ」その言葉に魔物たちはどよめき、喚起の声は大地を揺るがした。が、その揺れを感じ取った人間は皆無だった。陽の光が降り注ぐ穏やかなある日、魔物たちの逆襲が始まった。魔物たちの攻撃は容赦のないものだった。突然、地の底から沸き上がったかと思うが早く、街を荒し、宝物を奪い、国民すべてに愛されていたプリンセス・エトナの魂をも奪ってしまった。

(C)2024 D4Enterprise Co.,Ltd.

(C)2024 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.