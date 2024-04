【PS Store「GOLDEN WEEK SALE」】実施期間:5月8日まで

ディースリー・パブリッシャーはPS Storeにて実施している「GOLDEN WEEK SALE」のラインナップを公開した。

今回のセールでは、「地球防衛軍6 デラックスエディション」が35%引きの7,865円、「地球防衛軍5 デジタルプレミアムエディション」が70%引きの3,880円など。「カスタムメックウォーズ 地球防衛軍コラボエディション」は50%引きの4,730円、同「アルティメットエディション」も50%引きの5,720円などとなっている。

地球防衛軍5 デジタルプレミアムエディション(3,880円)

地球防衛軍6 デラックスエディション(7,865円)

EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN アルティメットエディション(2,750円)

デジボク地球防衛軍(略) Deluxe Edition(2,691円)

お姉チャンバラZ2~カオス~(1,385円)

SG/ZH School Girl/Zombie Hunter(1,421円)

お姉チャンバラORIGIN(2,844円)/シーズンパス(1,500円)

夏色ハイスクル★青春白書(1,523円)

しあわせ荘の管理人さん。(1,527円)

オメガラビリンスZ D3P THE BEST(1,426円)

バレットガールズ ファンタジア(1,426円)

ラビリンス ライフ(1,977円)

SAMURAI MAIDEN-サムライメイデン- Deluxe Edition(4,950円)

SIMPLEシリーズG4U Vol.1 THE 麻雀(998円)

Gleamlight(396円)

THE カジノコレクション (480円)

もっと!にゅ~パズ松さん ~新品卒業計画~(2,900円)

SIMPLEシリーズG4U Vol.2 THE テーブルゲーム Deluxe Pack(1,386円)

CUSTOM MECH WARS 地球防衛軍コラボエディション(4,730円)/アルティメットエディション(5,720円)

