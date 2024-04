台湾を拠点にアジア各国で活動しているタレント・佐藤麻衣(44)が、24日までに自身のインスタグラムを更新。歌手のDAIGO(46)との2ショットを公開した。

佐藤は、今月15日に放送された日本テレビ系「しゃべくり007」に、DAIGOの元カノとして出演。番組では高校時代に交際し、約2カ月で破局したことなどを明かしていた。

佐藤は放送後、インスタに「まさか、28年の時を経てテレビ収録スタジオで会うことになるとは思ってもみなかったです」と2ショットを添えて驚きを投稿。「番組内でもお話した通り、あの頃はとにかく一生懸命歌を歌ってはプリクラの新機種を探す。という日々だった記憶です」とエピソードを明かした。

また「いつか武道館に行くから!!と夢を語っていたのを鮮明に覚えています」と当時のDAIGOの様子を明かし「遠い夢のように感じていましたが、本当に実現されて、更に上を目指す勇気と直向きな努力、ブレない自信とHe always keeps him own pace.尊敬します!」と称賛。

「然後 該可以考慮看看世界發展!加油 お仕事育児、共に頑張りましょう!」とエールを送った。

この投稿には「台湾人です。観てたときに麻衣さんの出場でサプライすぎて日本人より台湾人の方が親切感が湧くと思いました」「どちらも夢叶えて28年経って再会なんて最高」「まさかのDAIGOと」「是非、日本も台湾も活躍してください。応援しております」「日本のテレビに麻衣姐が出てて思わず叫びました!なんか日本語を話してる麻衣姐も新鮮だった」「相変わらずの綺麗」と、さまざまなコメントが寄せられた。