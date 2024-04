様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」

そんな「ケイウノ」から、中川翔子さんによる、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』の描き下ろしアート使ったブローチが登場!

イエローゴールドで形つくられたハートをベースに、ルビーやオレンジサファイア、伝統技法の七宝で「ラプンツェル」の世界観を表現したジュエリーです☆

ケイウノ「ディズニープリンセス ラプンツェル アート コレクション BY 中川翔子」ジュエリー

価格:770,000円

発売日:2024年5月3日(金・祝)

お届け:2024年8月下旬以降随時発送

素材:K18YG・K14RG・SV、七宝、カラーストーン

販売店舗:

・『Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店』ケイウノポップアップストア ※5月3日〜13日

・Hankyu ONLINE STORE ※5月3日〜5月13日

・ケイウノオンラインショッピング ※5月8日〜5月31日

※その後の取り扱いについては公式ブランドサイトで告知

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

そんな「ケイウノ」から、「ディズニープリンセス ラプンツェル アート コレクション BY 中川翔子」デザインのジュエリーが登場!

「ディズニープリンセス ラプンツェル アート コレクション BY 中川翔子」は、歌手・タレント・声優など多岐に渡って活躍する中川翔子さんが、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』の主人公「ラプンツェル」を描き下ろしたアートを使った商品コレクションです。

今回ケイウノから発売されるブローチには、中川翔子さんが描き下ろした「ラプンツェル」のアートを、イエローゴールドで形つくられたハートをベースに、ルビーやオレンジサファイア、伝統技法の七宝で表現しています。

「ラプンツェル」のトレードマークである長い髪でハートが描かれていたり、ランタンや相棒の「パスカル」も描かれていたりと、「ラプンツェル」の世界観を満喫できるジュエリーです。

2024年5月3日(金・祝)より開催される『Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店』内のケイウノポップアップストアにてお披露目され、実物を見ることができます。

ケイウノオフィシャルサイトでは、2024年5月8日(水)に販売開始予定です☆

中川翔子さん宛名入り直筆サインプレゼント

当選数:抽選で合計20名

対象期間:

・2024年5月8日(水)〜31日(金):ケイウノオンラインショッピング

・2024年5月3日(金・祝)〜13日(月):『Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店』、Hankyu ONLINE STORE

さらに、対象期間中の購入で、抽選で20名に中川翔子さんの宛名入り 直筆サインをプレゼント!

当選数は、2024年5月8日(水)〜31日(金)の期間にケイウノオンラインショッピングで購入された方の中から抽選で10名、そして2024年5月3日(金・祝)〜13日(月)の期間に『Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店』並びにHankyu ONLINE STOREで購入された方の中から抽選で10名の合計20名。

当選された方には「宛名入り直筆サイン入りBOX」にブローチを入れて届けられます☆

中川翔子さんが描き下ろした「ラプンツェル」のアートを使ったジュエリー。

ケイウノの「ディズニープリンセス ラプンツェル アート コレクション BY 中川翔子」ブローチは、2024年5月3日(金・祝)より『Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店』にて、2024年5月8日(水)よりケイウノオフィシャルサイトにて販売開始です☆

