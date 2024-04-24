【最大80％OFF!!】「Golden Week Sale」本日スタート！「龍が如く８」「Street Fighter 6」など人気タイトルがお得に遊べる【PS Store】
PlayStation Store（PS Store）にて、人気ゲームがお得になるソニー・インタラクティブエンタテインメントの割引キャンペーン「Golden Week Sale」が本日2024年4月24日よりスタートした。
「Golden Week Sale」は、2024年4月24日（水）から2024年5月8日（水）までの期間中、PlayStation 5（PS5）およびPlayStation 4（PS4）の対象タイトルが最大80％OFFの魅力的な価格にて購入することができるPS Storeの大型キャンペーン。
さまざまなタイトルや追加コンテンツなど、ゲームファンにはたまらない商品の数々がセール対象となっているので、この機会をお見逃しなく。
【「Golden Week Sale」対象タイトル】
「龍が如く８」
・発売元：株式会社セガ
・フォーマット：PS5/PS4
・ジャンル：RPG
・通常販売価格：9,680 円（税込）
⇒セール割引後価格：6,776 円（税込） ＜30％OFF＞
・CERO：D（17 才以上対象）
「龍が如く８」の PS Store での購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA06433_00-LIKEADRAGON80000
(C)SEGA
「Street Fighter 6」
・発売元：株式会社カプコン
・フォーマット：PS5/PS4
・ジャンル：格闘
・通常販売価格：7,990 円（税込）
⇒セール割引後価格：5,273 円（税込） ＜34％OFF＞
・CERO：C（15 才以上対象）
「Street Fighter 6」の PS Store での購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA02634_00-SF600000STANDARD
(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
「ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション」
・発売元：株式会社アトラス
・フォーマット：PS5/PS4
・ジャンル：RPG
・通常販売価格：15,730 円（税込）
⇒セール割引後価格：11,325 円（税込） ＜28％OFF＞
・CERO：C（15 才以上対象）
「ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション」の PS Store での購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0005-PPSA07651_00-ADDCONTENT200012
(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.
「ホグワーツ・レガシー」
・発売元：ワーナー ブラザース ジャパン合同会社
・フォーマット：PS5
・ジャンル：その他
・通常販売価格：9,878 円（税込）
⇒セール割引後価格：4,939 円（税込） ＜50％OFF＞
・CERO：C（15 才以上対象）
「ホグワーツ・レガシー」の PS Store での購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP1018-PPSA01593_00-HOGWARTSLEGACY01
PS4 用「ホグワーツ・レガシー」は通常販売価格から 50％OFFとなる
https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP1018-CUSA12824_00-HOGWARTSLEGACY01
HOGWARTS LEGACY software (C) 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING
WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights (C) J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING
WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia (C) and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
▼「Golden Week Sale」の詳細はこちら
https://store.playstation.com/category/af9bc241-05db-4e01-b9d5-3ccde004e91f
※ セール内容は予告なく変更になる場合場合あり
※ セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合あり。
※ 「CERO:Z（18 才以上のみ対象）」コンテンツを PS Store で購入するには、クレジットカードによる決済が必要。
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