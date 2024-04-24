バンナム、PS5/PS4/Switchダウンロード版タイトルを対象にしたセールを本日4月24日より開催！「ONE PIECE 海賊無双4」や「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」がお買い得
4月24日～開催
バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch用ダウンロード版のタイトルを対象としたセールをPlayStation Storeおよび、ニンテンドーeショップにて、本日4月24日から開催する。なお、セール期間はタイトルによって異なる。
本セールでは、PS4版無双アクション「ONE PIECE 海賊無双4」が20%オフの3,520円、PS4版創壊共闘アクション「ガンダムブレイカー３ Welcome Price!!」が60%オフの1,584円となるなど、お買い得価格でラインナップ。
また、Nintendo Switch版タイトルでは、バラエティ和太鼓リズムゲーム「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」本編に「太鼓ミュージックパス 90日券（自動継続購入なし）」が付いたセットが24%オフの5,790円、「正義」を貫き通すRPG「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」が52%オフの2,970円になるなど、期間中、割引価格で提供される。
対象タイトル紹介（一部）
PlayStation Store
「ONE PIECE 海賊無双4」
セール期間：5月8日23時59分まで
価格：4,400円→3,520円（20%オフ）
「ガンダムブレイカー３ Welcome Price!!」
セール期間：5月8日23時59分まで
価格：3,960円→1,584円（20%オフ）
ニンテンドーeショップ
「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル 太鼓ミュージックパス 90日利用券セット」
セール期間：5月7日23時59分まで
価格：7,678円→5,790円（24%オフ）
「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」
セール期間：5月7日23時59分まで
価格：6,270円→2,970円（52%オフ）
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