【バンダイナムコエンターテインメント ダウンロード版セール】4月24日~開催

バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch用ダウンロード版のタイトルを対象としたセールをPlayStation Storeおよび、ニンテンドーeショップにて、本日4月24日から開催する。なお、セール期間はタイトルによって異なる。

本セールでは、PS4版無双アクション「ONE PIECE 海賊無双4」が20%オフの3,520円、PS4版創壊共闘アクション「ガンダムブレイカー3 Welcome Price!!」が60%オフの1,584円となるなど、お買い得価格でラインナップ。

また、Nintendo Switch版タイトルでは、バラエティ和太鼓リズムゲーム「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」本編に「太鼓ミュージックパス 90日券(自動継続購入なし)」が付いたセットが24%オフの5,790円、「正義」を貫き通すRPG「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」が52%オフの2,970円になるなど、期間中、割引価格で提供される。

対象タイトル紹介(一部)

PlayStation Store

「ONE PIECE 海賊無双4」

セール期間:5月8日23時59分まで

価格:4,400円→3,520円(20%オフ)

「ガンダムブレイカー3 Welcome Price!!」

セール期間:5月8日23時59分まで

価格:3,960円→1,584円(20%オフ)

ニンテンドーeショップ

「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル 太鼓ミュージックパス 90日利用券セット」

セール期間:5月7日23時59分まで

価格:7,678円→5,790円(24%オフ)

「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」

セール期間:5月7日23時59分まで

価格:6,270円→2,970円(52%オフ)

(C)創通・サンライズ

(C)創通・サンライズ・MBS

(C)創通・サンライズ・テレビ東京



(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.



太鼓の達人TM ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

JASRAC番号:9010553580Y43430

・NexTone許諾済み



(C)藤島康介 (C)2019 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.