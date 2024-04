【アークシステムワークス:「Golden Week Sale」】開催期間:4月24日~5月8日まで

アークシステムワークスは、オンラインストア「PlayStation Store(PS Store)」と「ニンテンドーeショップ」にて「Golden Week Sale」を4月24日より開催する。開催期間は5月8日まで。

本セールでは同社の対戦格闘ゲーム「GUIITY GEAR -STRIVE-」のシーズンパス1~3、25周年特別追加カラーやデジタルサウンドトラックやアートワークスを収録した「GUIITY GEAR -STRIVE- デアデビルエディション」やアクションゲーム「熱血硬派くにおくん外伝River City Girls」シリーズなどが特別価格で販売される。

各プラットホームでセール期間、および対象タイトルが異なる。購入の際はセール価格になっているか確認してから購入してほしい。

「Golden Week Sale」対象タイトル(一部)

PS5/PS4 対象タイトル

・Guilty Gear -STRIVE- デアデビルエディション

通常価格:9,900円

セール価格:6,930円(30%オフ)

□「PS Store」の「Guilty Gear -STRIVE-」

・熱血硬派くにおくん外伝River City Girls

通常価格:3,190円

セール価格:1,595円(50%オフ)

□「PS Store」の「熱血硬派くにおくん外伝River City Girls」

・熱血硬派くにおくん外伝リバーシティガールズ2

通常価格:3,190円

セール価格:2,233円(30%オフ)

□「PS Store」の「熱血硬派くにおくん外伝リバーシティガールズ2」

Nintendo Switch

・熱血硬派くにおくん外伝River City Girls

通常価格:3,190円

セール価格:1,595円(50%オフ)

□「ニンテンドーeショップ」の「熱血硬派くにおくん外伝River City Girls」

・熱血硬派くにおくん外伝リバーシティガールズ2

通常価格:3,190円

セール価格:2,233円(30%オフ)

□「ニンテンドーeショップ」の「熱血硬派くにおくん外伝リバーシティガールズ2」

(C) ARC SYSTEM WORKS

(C) 2019 ARC SYSTEM WORKS / WayForward Technologies, Inc. All rights reserved.