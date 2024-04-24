¹â¶¶¶³Ê¿¤Î¡Ö°ì¿Í°û¤ß¡×¡¢À¾ÈªÂç¸ã¤ÈÂç¶¶ÏÂÌé¤Î¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¤ªÊõ¼Ì¿¿¡×¡Ä¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë
£³·î¾å½Ü¡¢¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ù¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê24¡Ë¤Ï¡¢´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡ÊÅìµþ¡¦Í³ÚÄ®¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¤Î½éÆüÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÌë¡¢¹â¶¶¤Ï¡¢¼ç±é¤Îº´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡Ê56¡Ë¤é¤È¾ÆÆù¤ò´®Ç½¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤ÎÌë¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£²ò»¶¸å¡¢¹â¶¶¤Ï°ì¿Í¤ÇÏ»ËÜÌÚ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬ìÝÕþ¡Ê¤Ò¤¤¤¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¹â¶¶¤¬Å¹¤ò½Ð¤¿¤Î¤ÏÁáÄ«£´»þÈ¾¡£Å¹Æâ¤Ç¹çÎ®¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë£³¿Í¤ÎÃËÍ§Ã£¤Ë·ÉÎé¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÇÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Æ¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£º£ÅÙ¤Ï¡¢À§Èó¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤Î¡È²¦»ÒÍÍ¥¥ã¥é¡É¤Ç¡¢Æ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤Ç¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î»³ÅÄÈþÊÝ»Ò»á¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡È²¦»ÒÍÍ·Ï¡É¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î²¦Æ»¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥×¥ê¥ó¥¹·Ï¤Î°áÁõ¤¬ºÇ¤â»÷¹ç¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¡£Á´°÷¡¢ÌÜ¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÙ¤ê¤â´°àú¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¶ÚÆù¤¬ÉÕ¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤È¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á´°÷¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥È¡¼¥¯¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤â¾è¤»¤é¤ì¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤òÁ´Êý¸þ¤«¤é³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¤É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤à¤´¤È¤Ë¡¢¹ÅÇÉ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥´¥ê¥´¥ê¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤Ë¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£´ØÀ¾·Ï¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦³ç¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢º£¤ä¡¢ºÇ¸å¤Î²¦»ÒÍÍ¥°¥ë¡¼¥×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ù¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¡¢Èà¤é¤¬¡Ö´ØÀ¾¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¡×¤À¤Ã¤¿¡Ç13Ç¯¡¢ÉñÂæ½Ð±é¤Î¤¿¤á¤ËÅìµþ¤òË¬¤ì¤¿»þ¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¥í¥±Ãæ¤ËÌ¥¤»¤¿¥¥é¥¥é¾Ð´é¤ÎÂçÀ¾Î®À±¤ä¡¢¥×¥íÌîµå»Ïµå¼°¤Ç¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê»Ñ¤Ê¤É¡Ä¡Ä¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¥¥é¥¥éÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¤Î³èÌö¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
ÍÎÁÈÇ¡ÖFRIDAY GOLD¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£