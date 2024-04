パリ五輪行きの切符「3.5」を懸けて戦うベスト8が出揃う! 日本はカタールと、強豪揃いの戦いに【AFC U23アジアカップ】

パリ・オリンピックの出場権を懸けたアジア最終予選を兼ねたAFC U23アジアカップのベスト8が決定した。アジアに与えられた「3.5」枠の切符を懸けて16カ国が鎬を削っている今大会。23日にグループステージの全日程が終了した。U-23日本代表はグループステージ最終節でU-23韓国代表と対戦し、0-1で敗戦。この結果2位通過となり、準々決勝ではグループA首位の開催国であるU-23カタール代表との戦いが決定している。

その他、グループAではインドネシアが2位通過。グループBは韓国が1位通過となっており、グループCは1位がイラク、2位がサウジアラビア、グループDは1位がウズベキスタン、2位がベトナムという結果に終わった。この結果、準々決勝以降の組み合わせカードも決定。25日にカタールvs日本、韓国vsインドネシアが開催。26日にウズベキスタンvsサウジアラビア、イラクvsベトナムが行われる。準々決勝で敗れたチームはパリ・オリンピック行きはなし。勝利したチームはプレーオフを含めてパリ行きのチャンスが残ることとなる。◆準々決勝4月25日(木)《23:00》【1】U-23カタール代表代表 vs U-23日本代表[ジャシム・ビン・ハマド・スタジアム(ドーハ)]《26:30》【2】U-23韓国代表代表 vs U-23インドネシア代表[アブドラー・ビン・ハリファ・スタジアム(ドーハ)]4月26日(金)《23:00》【3】U-23ウズベキスタン v U-23サウジアラビア代表[ハリファ国際スタジアム (ドーハ)]《26:30》【4】U-23イラク代表代表 vs U-23ベトナム代表[アル・ジャヌーブ・スタジアム (アル・ワクラ)]