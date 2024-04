「マンダロリアン シーズン2」コレクターズ・エディション 衣装制作について

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、スター・ウォーズドラマシリーズの「マンダロリアン シーズン2」のUHD BD/BDを4月24日に発売。これに合わせ、衣装の制作に迫る特典映像をYouTubeに公開した。

本作はDisney+で配信中の人気ドラマシリーズ。「スター・ウォーズ エピソード 6/ジェダイの帰還」の出来事から5年後が舞台になっており、帝国が崩壊し、ファースト・オーダーが台頭する前の時代に現れた一匹狼の戦士・マンダロリアンの戦いが描かれている。

Star Wars © & TM Lucasfilm Ltd. LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

Star Wars © & TM Lucasfilm Ltd. LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

公開されたのは、UHD BD/BDに収録されているボーナス・コンテンツの一部で、衣装制作に関するメイキング映像。

青色の制服と白色のヘルメットで知られる新共和国軍の衣装デザインは、旧三部作の技術を再び活用し、制服は以前のデザインを活用したかったと語るのは、衣装デザイナーのショーナ・トルシック。

同氏は「旧三部作と同じ羊毛を使用して、裁ち方も同じ。ズボンは『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』の帝国軍の乗馬タイプを細身にした」とコメント。また、ヘルメットは、スカイウォーカーランチ(ルーカスフィルム本社のスタジオの総称)で資料をかき集め、旧三部作の制作方法を研究し、それを基に3Dプリントではなく手作業で作り上げたエピソードなど、衣装制作にまつわる繊細なこだわりが語られている。

「マンダロリアン シーズン2 Blu-ray コレクターズ・エディション スチールブック(数量限定)」

10,890円 VWBS7518 発売中 ウォルト・ディズニー・ジャパン

Star Wars © & TM Lucasfilm Ltd. LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

「マンダロリアン シーズン2 4K UHD コレクターズ・エディション スチールブック(数量限定)」

15,290円 VWBS7519 発売中 ウォルト・ディズニー・ジャパン

Star Wars © & TM Lucasfilm Ltd. LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

発売されるUHD BD/BDには、今回公開された衣装の制作秘話を含む「新共和国のデザイン」、大人気ドラマができるまでを追った「製作の舞台裏:パート2」などの特典映像が収録されている。

UHD BD/BD共に、コンセプト・アートカード3枚入りのコレクターズ・エディション・スチールブック(数量限定)仕様となっており、価格は4K UHD BD版が各15,290円、BD版が各10,890円。