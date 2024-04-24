北京（通州）大運河文化・観光風景区を訪ねて
11日、北京（通州）大運河文化・観光風景区にある明代に建てられた大光楼。（北京＝新華社記者/許芸潁）
【新華社北京4月24日】中国北京市通州区の北運河畔に位置する北京（通州）大運河文化・観光風景区は今年2月、国家5A級（最高ランク）の風景区に指定された。同風景区には美しく魅力的な自然景観だけでなく旧跡も多い。観光客らは北周時代（557〜581年）の燃灯塔や明代（1368〜1644年）の大光楼などの史跡を見学し、中国の悠久の歴史や文化を理解することができる。
11日、北京（通州）大運河文化・観光風景区にある明代に建てられた大光楼の裏側。（北京＝新華社記者/許芸潁）
11日、北京（通州）大運河文化・観光風景区にある運河文化広場の牌坊。（北京＝新華社記者/許芸潁）
11日、北京（通州）大運河文化・観光風景区にある北周時代に建てられた燃灯塔。（北京＝新華社記者/許芸潁）
11日、北京（通州）大運河文化・観光風景区にある北周時代に建てられた燃灯塔。（北京＝新華社記者/許芸潁）
11日、北京（通州）大運河文化・観光風景区に架かる千荷潟露橋。（北京＝新華社記者/許芸潁）
11日、北京（通州）大運河文化・観光風景区にある西海子公園。（北京＝新華社記者/許芸潁）
11日、北京（通州）大運河文化・観光風景区にある三教廟。（北京＝新華社記者/許芸潁）
11日、北京（通州）大運河文化・観光風景区に架かる千荷潟露橋。（北京＝新華社記者/許芸潁）
11日、北京（通州）大運河文化・観光風景区にある地面に彫られた「通州古城池」。（北京＝新華社記者/許芸潁）
11日、北京（通州）大運河文化・観光風景区にある彫刻作品「東方」。（北京＝新華社記者/許芸潁）
11日、北京（通州）大運河文化・観光風景区にある彫刻作品「東方」。（北京＝新華社記者/許芸潁）