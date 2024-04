「THE FRAME」



発売日:2024年6月26日(水)形態数:3形態【FRAME IN ver.(CD+DVD)】※ジュエルケース ※FRAME IN ver.は初回限定商品となります。価格:\¥1,727 (税抜) / ¥1,900 (税込)品番:YRCS-90249 POS:457148759 5335CD:新曲全4曲を収録予定DVD:Break THE FRAME Trip 01初回プレス限定封入特典1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚2.セルカトレーディングカード1枚(FRAME IN ver.11種類から1枚ランダム封入)3.ビジュアルステッカー1枚(FRAME IN ver.11種類から1枚ランダム封入)【OVER THE FRAME ver. (CD+DVD)】※ジュエルケース ※OVER THE FRAME ver.は初回限定商品となります。価格:\1,727 (税抜) / \1,900 (税込)品番:YRCS-90250 POS:457148759 5342CD:新曲全4曲を収録予定DVD:Break THE FRAME Trip 02初回プレス限定封入特典1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚2.セルカトレーディングカード1枚(OVER THE FRAME ver.11種類から1枚ランダム封入)3.ビジュアルステッカー1枚(OVER THE FRAME ver.11種類から1枚ランダム封入)【MULTI-FRAME ver.(CD ONLY)】※ジュエルケース価格:\1,273 (税抜) / \1,400 (税込)品番:YRCS-90251 POS:457148759 5359CD:新曲全4曲を収録予定初回プレス限定封入特典1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚2.セルカトレーディングカード1枚(MULTI-FRAME ver.11種類から1枚ランダム封入)3.'MULTI-FRAME' ID Card 1枚(11種類から1枚ランダム封入)