＜I Don't Like Mondays. “Island Tour”＞



チケットはこちらからローソンチケットhttps://l-tike.com/idlm/イープラスhttps://eplus.jp/idlms-s/チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/idlms-24ttmk/【日程・時間】徳島公演【日時】2024年4月30日(火) 開場 18:30 / 開演 19:00【会場】club GRINDHOUSE〒770-0934 徳島県徳島市秋田町2-23 ジョイフルビル 3階【お問い合わせ】デューク高松087-822-2520http://www.duke.co.jp香川公演【日時】2024年5月1日(水) 開場 18:30 / 開演 19:00【会場】DIME〒760-0051 香川県高松市南新町1-4 5階【お問い合わせ】デューク高松087-822-2520http://www.duke.co.jp長崎公演【日時】2024年5月3日(金•祝) 開場 17:30 / 開演 18:00【会場】DRUM Be-7〒850-0875 長崎県長崎市栄町5-5 Fm長崎ビル【お問い合わせ】キョードー西日本0570-09-2424 (平日・土 11:00〜15:00)http://www.kyodo-west.co.jp/main.php熊本公演【日時】2024年5月5日(日) 開場 17:30 / 開演 18:00【会場】B.9 V2〒860-0846 熊本県熊本市中央区城東町5-13【お問い合わせ】キョードー西日本0570-09-2424 (平日・土 11:00〜15:00)http://www.kyodo-west.co.jp/main.php鹿児島公演【日時】2024年5月6日(月•祝) 開場 17:30 / 開演 18:00【会場】SRホール〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町3-41キャパルボ 7F【お問い合わせ】キョードー西日本0570-09-2424 (平日・土 11:00〜15:00)http://www.kyodo-west.co.jp/main.php愛媛公演【日時】2024年5月8日(水) 開場 18:30 / 開演 19:00【会場】サロンキティ〒790-0013 愛媛県松山市河原町138キティビル1F【お問い合わせ】デューク高松087-822-2520http://www.duke.co.jp高知公演【日時】2024年5月9日(木) 開場 18:30 / 開演 19:00【会場】X-pt〒780-0822 高知県高知市はりまや町1-5-1 デンテツ・ターミナルビル B1F【お問い合わせ】デューク高松087-822-2520http://www.duke.co.jp函館公演【日時】2024年5月18日(土) 開場 17:30 / 開演 18:00【会場】CLUB Cocoa〒041-0806 北海道函館市美原1-19-12【お問い合わせ】マウントアライブ050-3504-8700 (平日11:00-18:00)http://www.mountalive.com/苫小牧公演【日時】2024年5月19日(日) 開場 17:30 / 開演 18:00【会場】ELLCUBE〒053-0027 北海道苫小牧市王子町1-6-12【お問い合わせ】マウントアライブ050-3504-8700 (平日11:00-18:00)http://www.mountalive.com/帯広公演【日時】2024年5月21日(火) 開場 18:30 / 開演 19:00【会場】MEGA STONE〒080-0817 北海道帯広市東６条南5-14【お問い合わせ】マウントアライブ050-3504-8700 (平日11:00-18:00)http://www.mountalive.com/北見公演【日時】2024年5月23日(木) 開場 18:30 / 開演 19:00【会場】オニオンホール〒090-0807 北海道北見市川東３７【お問い合わせ】マウントアライブ050-3504-8700 (平日11:00-18:00)http://www.mountalive.com/旭川公演【日時】2024年5月25日(土) 開場 17:30 / 開演 18:00【会場】Casino drive〒070-0037 北海道旭川市７条通7-32【お問い合わせ】マウントアライブ050-3504-8700 (平日11:00-18:00)http://www.mountalive.com/沖縄公演【日時】2024年6月1日(土) 開場 17:30 / 開演 18:00【会場】桜坂セントラル〒900-0013 沖縄県那覇市牧志3-9-26【お問い合わせ】キョードー西日本0570-09-2424 (平日・土 11:00〜15:00)http://www.kyodo-west.co.jp/main.php