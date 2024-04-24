I Don′t Like Mondays.、デビュー10周年第1弾新曲配信スタート。初のアジアツアーも開催決定
I Don't Like Mondays.が、2024年第1弾となる新曲「New York, New York」の配信をスタートした。
I Don't Like Mondays.の10周年を記念するこのシングルは、メンバーのルーツのひとつでもあるUKサウンドをベースに、ニューヨークを思い出すメランコリックな男の心情が描かれている。デモ制作の段階からメンバー・スタッフ共に「最初にリリースするならこの曲」と満場一致で選ばれた1曲とのこと。
リリース情報
タイトル：「New York, New York」
配信日：2024年4月24日(水)
リリース詳細
https://idlms.com/news/352412
事前ライブラリ追加(Apple Music / Spotify)
https://avex.ffm.to/idlms_nyny
限定Tシャツ付ミュージックカード購入：
Lサイズ : https://shop.mu-mo.net/avx/sv/item1?jsiteid=mumo&seq_exhibit_id=349464&categ_id=
XLサイズ : https://shop.mu-mo.net/avx/sv/item1?jsiteid=mumo&seq_exhibit_id=349465&categ_id=
＜I Don't Like Mondays. "FOCUS" ASIA TOUR＞
ファンクラブ会員限定公開ゲネプロ
【日時】10月8日(火) 開場17:00 / 開演18:00
【会場】Spotify O-WEST
札幌公演
【日時】10月19日(土) ※2部制
1部 開場14:30 / 開演15:00
2部 開場18:00 / 開演18:30
【会場】cube garden
名古屋公演
【日時】10月27日(日) 開場17:15 / 開演18:00
【会場】ダイアモンドホール
岡山公演
【日時】11月2日(土) 開場17:15 / 開演18:00
【会場】YEBISU YA PRO
広島公演
【日時】11月3日(日) 開場17:15 / 開演18:00
【会場】SIXONE Live STAR
福岡公演
【日時】11月9日(土) 開場17:30 / 開演18:00
【会場】DRUM LOGOS
大阪公演
【日時】11月16日(土) 開場17:15 / 開演18:00
【会場】なんばHatch
仙台公演
【日時】11月23日(土•祝) ※2部制
1部 開場14:30 / 開演15:00
2部 開場18:00 / 開演18:30
【会場】darwin
東京公演
【日時】12月1日(日) 開場17:00 / 開演18:00
【会場】Zepp DiverCity ※全自由席
※海外公演日程は順次発表
＜I Don't Like Mondays. “Island Tour”＞
ローソンチケット
https://l-tike.com/idlm/
イープラス
https://eplus.jp/idlms-s/
チケットぴあ
https://w.pia.jp/t/idlms-24ttmk/
【日程・時間】
徳島公演
【日時】2024年4月30日(火) 開場 18:30 / 開演 19:00
【会場】club GRINDHOUSE
〒770-0934 徳島県徳島市秋田町2-23 ジョイフルビル 3階
【お問い合わせ】デューク高松
087-822-2520
http://www.duke.co.jp
香川公演
【日時】2024年5月1日(水) 開場 18:30 / 開演 19:00
【会場】DIME
〒760-0051 香川県高松市南新町1-4 5階
【お問い合わせ】デューク高松
087-822-2520
http://www.duke.co.jp
長崎公演
【日時】2024年5月3日(金•祝) 開場 17:30 / 開演 18:00
【会場】DRUM Be-7
〒850-0875 長崎県長崎市栄町5-5 Fm長崎ビル
【お問い合わせ】キョードー西日本
0570-09-2424 (平日・土 11:00〜15:00)
http://www.kyodo-west.co.jp/main.php
熊本公演
【日時】2024年5月5日(日) 開場 17:30 / 開演 18:00
【会場】B.9 V2
〒860-0846 熊本県熊本市中央区城東町5-13
【お問い合わせ】キョードー西日本
0570-09-2424 (平日・土 11:00〜15:00)
http://www.kyodo-west.co.jp/main.php
鹿児島公演
【日時】2024年5月6日(月•祝) 開場 17:30 / 開演 18:00
【会場】SRホール
〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町3-41キャパルボ 7F
【お問い合わせ】キョードー西日本
0570-09-2424 (平日・土 11:00〜15:00)
http://www.kyodo-west.co.jp/main.php
愛媛公演
【日時】2024年5月8日(水) 開場 18:30 / 開演 19:00
【会場】サロンキティ
〒790-0013 愛媛県松山市河原町138キティビル1F
【お問い合わせ】デューク高松
087-822-2520
http://www.duke.co.jp
高知公演
【日時】2024年5月9日(木) 開場 18:30 / 開演 19:00
【会場】X-pt
〒780-0822 高知県高知市はりまや町1-5-1 デンテツ・ターミナルビル B1F
【お問い合わせ】デューク高松
087-822-2520
http://www.duke.co.jp
函館公演
【日時】2024年5月18日(土) 開場 17:30 / 開演 18:00
【会場】CLUB Cocoa
〒041-0806 北海道函館市美原1-19-12
【お問い合わせ】マウントアライブ
050-3504-8700 (平日11:00-18:00)
http://www.mountalive.com/
苫小牧公演
【日時】2024年5月19日(日) 開場 17:30 / 開演 18:00
【会場】ELLCUBE
〒053-0027 北海道苫小牧市王子町1-6-12
【お問い合わせ】マウントアライブ
050-3504-8700 (平日11:00-18:00)
http://www.mountalive.com/
帯広公演
【日時】2024年5月21日(火) 開場 18:30 / 開演 19:00
【会場】MEGA STONE
〒080-0817 北海道帯広市東６条南5-14
【お問い合わせ】マウントアライブ
050-3504-8700 (平日11:00-18:00)
http://www.mountalive.com/
北見公演
【日時】2024年5月23日(木) 開場 18:30 / 開演 19:00
【会場】オニオンホール
〒090-0807 北海道北見市川東３７
【お問い合わせ】マウントアライブ
050-3504-8700 (平日11:00-18:00)
http://www.mountalive.com/
旭川公演
【日時】2024年5月25日(土) 開場 17:30 / 開演 18:00
【会場】Casino drive
〒070-0037 北海道旭川市７条通7-32
【お問い合わせ】マウントアライブ
050-3504-8700 (平日11:00-18:00)
http://www.mountalive.com/
沖縄公演
【日時】2024年6月1日(土) 開場 17:30 / 開演 18:00
【会場】桜坂セントラル
〒900-0013 沖縄県那覇市牧志3-9-26
【お問い合わせ】キョードー西日本
0570-09-2424 (平日・土 11:00〜15:00)
http://www.kyodo-west.co.jp/main.php