シンガーソングライターmihoro*が、オリジナルフルアルバム『May you be happy』を配信リリース。収録曲「ヘタクソ」のミュージックビデオも併せて公開した。『May you be happy』は、2021年6月にリリースしたミニアルバム『love is alive』以来約3年ぶりとなる作品。アルバムタイトル通りの“あなたが幸せでありますように”というメッセージと共に、mihoro*の成長や進化を感じるコンセプトとなっている。

リリース情報

配信アルバム『May you be happy』





https://mihoro.lnk.to/mayyoubehappy

<収録曲>

1. 愛していた、これは本当

2. ヘタクソ

3. 卑怯者

4. 引かれ者の小唄

5. 愛を伝えるべきだった

6. アネモネ

7. kinen

8. 猪口才

9. 大人にならなくても

10. えっか

ライブ・イベント情報

Oneman Live<How to be happy>

<開催日>2024年6月16日(日)

<会 場>東京・下北沢ReG

<時 間>OPEN 17:30 / START 18:00

<料 金>\4,400-(税込)

<チケット受付>

1次先行抽選受付期間:

3月25日(月) 21:00〜3月31日(日) 23:59

https://t.livepocket.jp/e/2d7tq

詳細はこちら:https://mihoro.net/live/911

今作はドラマ『3千円の使い方』挿入歌「えっか」をはじめ、直近の配信シングル3曲と新曲7曲の全10曲を収録。全曲をmihoro*が作詞、作曲し、新曲のアレンジャーには、「コドモノママデ」の編曲を手がけた雲丹亀卓人を中心に、人気プロデューサーESME MORI、湯浅篤など幅広いアレンジャーを起用し、ロック・バンドテイストからトラックアプローチまで幅広いアレンジでバラエティに富んだ1作となっている。また、リード曲「ヘタクソ」のミュージックビデオは、様々な感情によってみせる多彩な表情と、自由奔放でどこか狂気的な一面も見え隠れする映像になっている。さらに、Apple Music / Spotifyでは、『May you be happy』をライブラリ追加するとmihoro*スマホ用壁紙がプレゼントされるキャンペーンもスタートとなっている。