◆佐藤麻衣、“元カレ”DAIGOと28年ぶりに再会

【モデルプレス=2024/04/24】台湾を拠点に活動するタレントの佐藤麻衣が22日、自身のInstagramを更新。ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGOとの2ショットを公開した。佐藤は15日放送の日本テレビ系バラエティー番組『しゃべくり007』(毎週月曜よる9時〜)にDAIGOの”元カノ”として出演。番組内では、高校在学時に1学年上のDAIGOと交際をスタートし、約2ヶ月で破局したことなどが明かされた。スタジオからは「お綺麗」「奥さんに雰囲気似てる」と驚きの声が上がり、2人の再会は話題を呼んだ。

◆佐藤麻衣、DAIGOとの再会ショットに反響

今回、佐藤は番組共演時のDAIGOとの2ショットを公開。並んで“ウィッシュ”ポーズを決めて笑顔を見せ「まさか、28年の時を経てテレビ収録スタジオで会うことになるとは思ってもみなかったです」と共演を振り返った。さらに「番組内でもお話した通り、あの頃はとにかく一生懸命歌を歌ってはプリクラの新機種を探す。という日々だった記憶です。いつか武道館に行くから!!と夢を語っていたのを鮮明に覚えています」と交際当時を回想。「遠い夢のように感じていましたが、本当に実現されて、更に上を目指す勇気と直向きな努力、ブレない自信とHe always keeps him own pace. 尊敬します!」と結んだ。この投稿には「夢を叶えて再会なんて素敵」「2人とも時間が止まったみたい」「元恋人と28年ぶりの再会!すごい!」「日本のテレビ出ててビックリした!」「2人ともめっちゃ素敵」といった声が寄せられている。佐藤は2000年に芸能活動をスタートし、台湾発の日本人ガールズグループ「Sunday Girls」として活躍。吉本興業の台北事務所へ移籍後、バラエティー番組への出演や、2010年「沖縄国際映画祭」で司会を務めるなど、グローバルに活躍を見せている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】