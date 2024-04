【ニンジャスレイヤー ネオサイタマ炎上】2024年夏 発売予定価格:未定

KADOKAWA Game Linkageは、2024年夏に発売を予定しているWindows用横スクロールアクション「ニンジャスレイヤー ネオサイタマ炎上」のSteamストアページをオープンし、ゲームの新情報も公開した。

「ニンジャスレイヤー ネオサイタマ炎上」は、マンガ「ニンジャスレイヤー」を原作としたアクションゲーム。KADOKAWA Game LinkageとABCアニメーションとのインディーゲームプロジェクト第1弾タイトルとなる。

2010年から日本語翻訳版の連載がX(Twitter)で開始され、現在ではノベル、コミックなどでシリーズ累計444万部突破を記録する「ニンジャスレイヤー」は、日本および海外でも多くの支持を集めている。本作ではその第1部「ネオサイタマ炎上」編を舞台に、数多くの強敵たちと生死を賭けた戦いを繰り広げる。

新たなゲーム情報公開!

ボスニンジャ紹介

「バジリスク」

ウロコのようなニンジャ装束に身を包んだ「バジリスク」は、排気量1,200ccのモーターサイクル・アイアンオトメを使った激しい攻撃を仕掛けてくる。

「インターラプター」

元ソウカイヤの精鋭・シックスゲイツのニンジャ。暗殺カラテ技"タタミ・ケン"と絶対防御の構え"カラダチ"をマスターしている。コンクリートの壁を簡単に破壊するなど凄まじいパワーを持つが、実は深刻なオハギ中毒でもある。

敵の攻撃は、ブリッジで回避せよ!

「ブリッジ」は、古代ローマカラテが完成させたと言われる、敵の攻撃を回避する動作。ただ避けるだけではなく、反撃などの次の動作に移行しやすいためニンジャなら必修の動作となる。

