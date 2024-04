アップルは、日本時間の5月7日23時より新機種を発表する「Apple Event」の実施を予告した。イベントはAppleのWebサイトまたはApple TVアプリから視聴できる。

告知ページには、従来よりも少し太くて短く見えるApple Pencilのようなデバイスを回しているアニメーションが表示されているほか、ティム・クックCEOがX(旧Twitter)にて、「Pencil us in for May 7!」と鉛筆の絵文字と共に投稿していることから、新型のApple Pencilや関連するiPadなどの新製品の発表が予想される。

前回のApple Eventは昨年10月31日に行なわれ、M3チップを採用したMacBook Proの14インチ/16インチモデルと、同じくM3チップ採用のiMacが発表された。今年6月には開発者向けイベント「Worldwide Developers Conference(WWDC)」も控えている。