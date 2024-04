【マガポケ:「シャングリラ・フロンティア」第175話】4月24日 最速配信

講談社は、本日4月24日に同社のマンガ配信サイト「マガポケ」にて、マンガ「シャングリラ・フロンティア~クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす~」第175話の最速配信を開始した。

原作・硬梨菜氏、作画・不二涼介氏によるマンガ「シャングリラ・フロンティア」第175話「倶に天を戴いて 其の三」の最速配信がスタート。マガポケ内のポイントを90ポイント使うことで購入することができる。

なお無料話の更新は4月28日を予定しており、次の無料公開話は第172話「極点の意味」となっている。

□マガポケ「シャングリラ・フロンティア」のページ

(C) 2017 KODANSHA Ltd. All rights reserved.