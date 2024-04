【Cheese! 2024年6月号】4月24日 発売価格:650円

小学館は、月刊少女マンガ雑誌「Cheese! 2024年6月号」を本日4月24日に発売した。価格は650円。デジタル版も同時発売されている。

6月号には、「名探偵コナン」(青山剛昌氏/小学館)のスペシャルコラボ第2弾として、江戸川コナン&工藤新一はもちろん、現在公開中の劇場版「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)」で大活躍する服部平次、怪盗キッドら人気キャラクターの原作イラストを使用したSNS風クリアカード6枚セットが付録としてついている。

本誌では、ハイテンションラブコメ「ヒミツのアイちゃん」を手掛ける花緒莉氏の最新作「恋は空から降ってくる」の連載が始まる。現実に興味がない“推し命”女子と、グイグイくる“押しツヨ”男子のラブゲームが繰り広げられる同作が、表紙&巻頭カラーで登場する。

「恋は空から降ってくる」花緒莉氏

【「恋は空から降ってくる」花緒莉氏 第1話より(1)】

トラブルつづきの1日に、衝撃的な出会いが……

【「恋は空から降ってくる」花緒莉氏 第1話より(2)】

リアルな世界には興味がなかったはずなのに……

「Cheese! 2024年6月号」

・表紙&巻頭カラー

「恋は空から降ってくる」花緒莉氏

・スペシャル企画

「群青のカルテ」×元HKT48 兒玉遥さん

・カラーグラビア&「群青のカルテ」作品レビュー

・ロングインタビュー「現役アイドル時代、あの日のカルテ」

・ふろく

「名探偵コナン」SNS風クリアカード第2弾(全6柄セット)

※付録は電子版「Cheese!」6月号には付きません。

※発売日が異なる地域がございます。

(C) Shogakukan Inc. 2021 All rights reserved.