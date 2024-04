最適な風量で快適な空間をお届け！レイコップ サーキュレーター「Airlico(エアリコ)」

レイコップは、2024年4月23日よりサーキュレーター「Airlico(エアリコ)」を、レイコップ公式オンラインストア等で発売します。

レイコップ サーキュレーター「Airlico(エアリコ)」

型番 :RCL-100

カラー :ホワイト

本体重量 :2.2kg

本体サイズ(mm) :幅:316×奥行:250×高さ:364

騒音レベルの範囲:25dB〜48dB

適用畳数 :15畳

定格電圧 :AC 100V 50/60Hz

定格消費電力 :38W

電源コード長さ :1.5m

同梱物 :リモコン、アロマパッド

販売店舗:レイコップ公式オンラインストアほか

製品特長:

・シンプルでモダンなデザイン:あらゆるインテリアにマッチします。

・オールシーズン対応:サーキュレーターとしても扇風機としても機能します。

・便利な機能で快適な環境:様々な機能で環境づくりをサポートします。

・カンタンお手入れ:清潔に保つために簡単にお手入れできます。

快適な生活環境を作るには最適な風が大きな役割を果たします。

エアリコは、実際の居住空間に合わせて開発されたオプティマム(最適な)風量と風の到達範囲を実現するために、エンジニアが1年を通じて四季の実際の環境で実測したデータを基に開発されました。

レイコップの特徴であるシンプルでモダンなデザインで一年中お家のどこに置いても自然に馴染みます。

空気を循環させて快適な空間を保てるだけでなく、4種類の運転モードを切り替えれば、風当たりの優しい扇風機としても使えるのが魅力的です。

冷暖房と併用すれば効率的に空気を循環でき、節電にもなります。

また、花粉・梅雨など換気が困難な時期の空気循環にも重宝します。

特長1:シンプルでモダンなデザイン

無駄を省いたシンプルなデザインなのでインテリアの邪魔をしません。

軽量・コンパクト設計なので収納場所にも困らないのが特徴です。

特長2:ハイブリッドサーキュレーターでオールシーズン使用可

春秋

梅雨

猛暑

寒冬

特長3:便利な機能で快適環境をフルサポート

多機能な4つのモードを搭載しています。

おやすみモード

ベビーモード

通常モード

豊富な首振り角度

首振り角度は左右80度/上下90度の調整が可能。

上下左右自動首振りで3次元の立体的な風をお届けします。

睡眠時にも気にならない静かな運転音

特長4:カンタンお手入れ

取り外しが可能なフロントカバー、水洗いも可能なファンなので清潔な環境を手軽に保てます。

水洗い可能なファン

