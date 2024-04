【PS Store:「2,000円以下セール」】開催期間:~5月8日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、同社運営のオンラインストア「PlayStation Store(PS Store)」にて「2,000円以下セール」を5月8日まで実施している。

本セールでは対象ダウンロードタイトルが2,000円以下の特別価格で販売されている。

対象タイトルには「モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション」、「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」、「龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル」などがラインナップしている。

□「PS Store」の「2,000円以下セール」

「2,000円以下セール」対象タイトル(一部)

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

通常価格:5,478円

セール価格:1,972円(64%オフ)

□「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」

モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション

通常価格:3,990円

セール価格:1,995円(50%オフ)

□「モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション」

龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル

通常価格:1,980円

セール価格:1,584円(20%オフ)

□「龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル」

(C) 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:(C)1997 YOSHITAKA AMANO

(C)CAPCOM CO., LTD. 2018, 2019 ALL RIGHTS RESERVED.

(C)SEGA