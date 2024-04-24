¥¤¥¿¥ê¥¢¡Á¡Á¥ó¤Ê¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ò Å°Äì¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡¡¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È3ÂåÌÜ¥É¥Ö¥í¤Î¡íÆ»¶ñ´¶¡í¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤!!
ºòÇ¯5·î¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¥É¥Ö¥í¡£¹õ¤¯ÅÉ¤é¤ì¤¿¼ù»é¥Ñ¡¼¥Ä¤ÏÃË¿´¤ò¤½¤½¤ë¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É¤Ç»È¤¤ÅÝ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¯¥ë¥Þ¤À
¶¯¹ë¤Ò¤·¤á¤¯ÆüËÜ¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó»Ô¾ì¡£¤½¤³¤Ç¤Ò¤½¤«¤ËÇ®»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¼«Ëý¤Î¥É¥Ö¥í¡£ÀµÄ¾¡¢³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤è¡©¡¡¹ñ»º¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¡©¡¡¤Ä¡¼¤ï¤±¤Ç¡¢¸øÆ»»î¾è¤·¤¿¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÏÊÕÍÛ°ìÏº¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤è¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë»á¤¬ÆÃÀ¹¤ê²òÀâ¤¹¤ë!!
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡¦¥É¥Ö¥í¡×¤ÎºÙÉô
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¥É¥Ö¥í¤Ï¾¦ÍÑ¼Ö¤È´ðËÜÉôÊ¬¤ò¶¦ÄÌ²½
ÅÏÊÕ¡¡º£²ó»î¾è¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡¦¥É¥Ö¥í¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¾¦ÍÑ¼Ö¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤ó¥¹¤«¡©
ÅÏÊÕ¡¡1899Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÂç¼ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£¤¤¤ÁÁá¤¯µðÂç¤Ê¹©¾ì¤ò·úÀß¤·¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¤ò³«»Ï¤·¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È500¤Ê¤É¤Î¾®·¿¼Ö¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤ÆÈÎÇä¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Î¿Íµ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
ÅÏÊÕ¡¡1980Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¥¦¡¼¥Î¡¢¥Æ¥£¡¼¥Ý¡¢¥Ñ¥ó¥À¤È¤¤¤Ã¤¿¾®·¿¼Ö¤¬ÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¦¡¼¥Î¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤¬µ¡ÉÒ¤Ç¡¢ÀÖ¤¤¥Ü¥Ç¥£¤¬¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤Ø¤§¡¼¡£
ÅÏÊÕ¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸½ºß¤Î¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Ï²¤ÊÆ14¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÊú¤¨¤ë¼«Æ°¼Ö¶È³¦¥È¥Ã¥×µé¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È ¥É¥Ö¥í¡¡²Á³Ê¡§399Ëü±ß¡¡¥É¥Ö¥í¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤ËÂ°¤¹¤ë¥×¥¸¥ç¡¼¡¦¥ê¥Õ¥¿¡¼¡¢¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¦¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¤È¹ü³Ê¤Ê¤É¤ò¶¦Í¤¹¤ë
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤¬¤Ö¤ÃÊü¤·¤¿¥É¥Ö¥í¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê·ÐÎò¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ê¤ó¥¹¤«¡©
ÅÏÊÕ¡¡½éÂå¥É¥Ö¥í¤Ï2001Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï3ÂåÌÜ¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥ó½éÆ³Æþ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥Ç¥£¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤¿3Îó7¿Í¾è¤ê¤Î¥É¥Ö¥í¡¦¥Þ¥¥·¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²¤½£¤Ç¤Î¥É¥Ö¥í¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
ÅÏÊÕ¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌÜ¿·¤·¤¯±Ç¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¤½£¤ÎÄêÈÖ¼Ö¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥É¥Ö¥í¤È¹ñ»º¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¡©
ÅÏÊÕ¡¡¥É¥Ö¥í¤Ï¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ»º¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¿È¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4405Ð¡ßÁ´Éý1850Ð¡ßÁ´¹â1850Ð¡£º¸±¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Ï¼êÆ°¥¿¥¤¥×
8¥¤¥ó¥Á¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¤É¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËAT¤Ï¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¼°
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡©
ÅÏÊÕ¡¡·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¤È´ðËÜÉôÊ¬¤ò¶¦ÄÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥É¥Ö¥í¤ÏÆ»¶ñ´¶¤¬¶¯¤¤¡£¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Ê¤É¤Ï¹ñ»º¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤è¤ê¼ÁÁÇ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µÕ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥É¥Ö¥í¤ÎÆ»¶ñ´¶¥®¥ó¥®¥ó¤Î¸«¤¿ÌÜ¤äÆâÁõ¤¬ÃË¿´¤ò¤¿¤®¤é¤»¤Þ¤¹¡£
ÅÏÊÕ¡¡¼Á¼Â¹ä·ò¤À¤Ã¤¿ÀÎ¤Î¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê²¤½£¼Ö¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÆüËÜ¼Ö¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¸åÀÊ¤¬3Ì¾Ê¬¤Ë¥¥Ã¥Á¥êÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸åÀÊ¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë
¡½¡½¹ñ»º¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤è¤ê¥É¥Ö¥í¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡©
ÅÏÊÕ¡¡¥·¡¼¥È¤ÎºÂ¤ê¿´ÃÏ¤Ï¹ñ»º¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹üÈ×¤òÊñ¤à¤è¤¦¤Ë»Ù¤¨¤ë¤¿¤áÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤â²÷Å¬¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤â¤·¤ä¥É¥Ö¥í¤Ï´ðËÜÅª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Îµ¡Ç½¤ò½Å»ë¤·¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡©
ÅÏÊÕ¡¡¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ»º¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È°ã¤Ã¤ÆËÉÙ¤Ê¼ýÇ¼ÀßÈ÷¤äÂ¿ºÌ¤Ê¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢2ÎóÌÜ¤ËºÂ¤Ã¤¿¾è°÷¤ÎÂ¤ò»Ù¤¨¤ë¥ª¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤ÏÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡£
ÅÏÊÕ¡¡¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Î»ëÇ§À¤äÁàºîÀ¡¢¥·¡¼¥È¤ÎºÂ¤ê¿´ÃÏ¡¢²ÙÊª¤ÎÀÑ¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÏÊ¸¶ç¤Î¤Ä¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÄ¾4¤Î1.5¥ê¥Ã¥È¥ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¤òÅëºÜ¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ130ÇÏÎÏ¡£AT¤Ï8Â®
¡½¡½Áö¤ê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¡©
ÅÏÊÕ¡¡Ä¾¿Ê°ÂÄêÀ¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¹ÔÃæ¤Ë¶¯¤¤²£É÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤Æ¤âº¸±¦¤Ë¿¶¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£Æ½Æ»¤Î¥«¡¼¥Ö¤â¡¢¤É¤Ã¤·¤ê°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ï¡©
ÅÏÊÕ¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÄ¾Îó4µ¤Åû1.5¥ê¥Ã¥È¥ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¤Ç¤¹¡£±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ö³°¤Ç¤Ï¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÆÃÍ¤Î¾¯¤·ÁÆ¤¤¥Î¥¤¥º¤¬¶Á¤¤Þ¤¹¡£¼Ö³°Áû²»¤ÏÀÎ¤«¤éÆüËÜ¼Ö¤¬µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¸«Îô¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2785Ð¡£¼Ö½Å¤Ï1560Ô¡£Ç³Èñ¤Ï18.1km/¥ê¥Ã¥È¥ë¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë
²Ù¼¼ÍÆÎÌ¤Ï597¥ê¥Ã¥È¥ë¤À¤¬¡¢2ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤òÁ´ÉôÅÝ¤¹¤È2126¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ë³ÈÂç¡£Ä¹¼ÜÊª¤âÀÑ¤ß¹þ¤á¤ë
¡½¡½¤Û¤«¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¡©
ÅÏÊÕ¡¡Á´Éý¤¬1850Ð¤È¥ï¥¤¥É¡£¤·¤«¤âºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï5.6m¡£¶¹¤¤Î¢Æ»¤Ç¤Î¼è¤ê²ó¤·¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥É¥Ö¥í¤Ï¤É¤ó¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¿ä¤»¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÏÊÕ¡¡à¥ª¥é¥ª¥é·Ïá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ñ»º¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¡¿Ë¾·î¹ÀÉ§