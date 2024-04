SEVENTEEN、日本初のスタジアムツアーに合わせて「THE CITY」プロジェクトを大阪・横浜で開催！

HYBEの日本本社であるHYBE JAPANは、SEVENTEENが5月に開催する日本初のスタジアムツアー「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN」にあわせて、コンサート連動型イベント「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY OSAKA/YOKOHAMA」を大阪・横浜の2都市で開催。今回、実施プログラムを公開した。また今回の「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY」開催において、HYBE JAPANは横浜市と連携協定を締結し、公演会場となる日産スタジアムがある新横浜エリアから都心臨海部まで、横浜全体で楽しめるコラボレーションを展開。「THE CITY」の取り組みにおいて、日本で自治体と提携をするのは初となる。

「THE CITY」プロジェクトとは、コンサート開催前後に各都市のいたるところで様々なイベントを開催し、ファンの体験を拡張して提供する「都市型コンサートプレイパーク」で、HYBEがグローバルに展開しているプロジェクトだ。これまで「SEVENTEEN THE CITY」は、2022年11月からスタートしたSEVENTEENの日本初ドームツアーに合わせて国内3都市、2023年のワールドツアーに合わせて日本の5都市とタイ・バンコク、今年の3月に韓国で行われたスタジアム公演にあわせて仁川(インチョン)とソウルで開催し、各都市のランドマークをSEVENTEENが彩った。日本でSEVENTEENの「THE CITY」を開催するのは、今回が3回目となる。尚、2023年に日本の5都市で行った「THE CITY」には、30社以上の企業が参加して70箇所以上でプログラムを展開し、大成功を収めた。「THE CITY」は、従来のコンサート観覧やツアー商品の購入にとどまらず、移動や現地での宿泊や食事、その地域で楽しめるアクティビティまで、コンサートにあわせてその土地らしい特別な思い出をつくれるのが特長の一つだ。両都市での共通プログラムとしては、限定ノベルティやプロップスで宿泊を楽しめる提携先ホテルでの特別宿泊プランの販売(4月24日時点で受付終了)に加えて、ツアー公式商品が購入できるPOP-UPストア、写真展「SEVENTEEN MUSEUM 2024」を開催する。また、昨年5都市・31日間で約8万人のユニークユーザーが延べ58万箇所以上を訪れ、大盛況となったデジタルスタンプラリー企画を今年も大阪・横浜で開催。5月10日〜26日まで、各都市のプログラム会場内に設置されたスポットを巡りながらQRコードまたはGPS機能でデジタルスタンプ(ポイント)を集め、特典引換所で5ポイントごとに1枚の限定ランダムフォトカードに引き換えることができる。デジタルスタンプラリーはメールアドレスを登録して誰でも参加が可能で、拡大する海外からのファンのニーズに応えて、今年はスタンプラリーページを韓国語と英語にも対応して展開する予定だ。さらに、大阪のまちを象徴する観光名所・道頓堀で、大阪公演前日の5月17日からの3日間、道頓堀川沿いをSEVENTEEN仕様のアドクルーズが運行し、大阪らしい景色に彩りを添える。また大阪の中心地・梅田エリアに位置する代表的な商業施設「HEP FIVE」とコラボレーション。ランドマーク「赤い観覧車」の全てのゴンドラがSEVENTEEN仕様にラッピングされるほか、SEVENTEENのビジュアルが館内をジャック。「BREEZE BREEZE」では館内のショッピングや飲食に応じてオリジナルステッカーをプレゼントするキャンペーン実施やSEVENTEENへの想いを書いて投函できるボードの掲示を行う。「心斎橋PARCO」ともコラボレーションし、フォトスポットを設置する。横浜市とは日本での「THE CITY」初の自治体とのコラボレーションが決定。公式カラーをテーマにした花火やライトアップで横浜全体がSEVENTEENで彩られる。昨年11月に開催したプレス向けの「THE CITY」説明会にて、「日本本社として、今後は自治体をはじめとした幅広いパートナーと協業しながら、日本の地域活性化や魅力発信に貢献したい」と話したHYBE JAPAN CEOのハン・ヒョンロックの言葉が早くも実現することとなった。