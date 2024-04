マイクロソフトのWindows向けアプリストア「Microsoftストア」には、アプリ版とウェブ版があります。そのうちウェブ版は、インストールできるまでのクリック数が多過ぎると不評でした。

しかし、そのクリック数をわずか2回に減らす新システムが導入されました。

これはマイクロソフトでプリンシパル・アーキテクトを務めるRudy Huyn氏が、自らのXアカウントで述べていることです。

We've just launched Microsoft Store installers for web - A new and streamlined way to install Store apps directly from https://t.co/Z8vwRiY9ab

Feedback indicated that the install flow involved too many clicks. Previously, installation required:

- Clicking 'install' on our… pic.twitter.com/zxig2TYJR4

— Rudy Huyn (@RudyHuyn) April 21, 2024