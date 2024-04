レゲエアーティスト・RYO the SKYWALKERの公式エックスが23日に更新。大麻取締法違反の疑いでRYO the SKYWALKERが逮捕されたことを所属事務所が発表した。所属事務所のブッシュハンターは「4月22日、弊社所属アーティストのRYO the SKYWALKERが、大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。ファンの皆様、関係者の皆様、お取引先の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」とコメント。続けて「今後の推移を見守っていく所存でございますが、再びこの様な事が起こらぬよう、深く反省し、スタッフ一同努めて参りたいと存じます」と、今後について語った。

引用:「RYOtheSKYWALKER_info」エックス(@RSW_info)【株式会社ブッシュハンターコメント全文】弊社所属アーティストRYO the SKYWALKERに関するお詫びとご報告4月22日、弊社所属アーティストのRYO the SKYWALKERが、大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。ファンの皆様、関係者の皆様、お取引先の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。弊社といたしましては、今後の推移を見守っていく所存でございますが、再びこの様な事が起こらぬよう、深く反省し、スタッフ一同努めて参りたいと存じます。この度は、誠に申し訳ございませんでした。2024年4月23日株式会社ブッシュハンター取締役 牧弘樹