2D³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡ÖMELTY BLOOD: TYPE LUMINA¡×¤¬GW¥»¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ì¡ª ÄÌ¾ïÈÇ¡¢¸ÂÄêÈÇ¤¬50¡ó¥ª¥Õ¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥³¡¼¥ë¥Ü¥¤¥¹¤Ï20¡ó¥ª¥Õ

本日より PlayStationにて開催される Golden Week セールに、PS4版 2D格闘ゲーム「MELTY BLOOD: TYPE LUMINA」が参加する。

当セールでは通常版、限定版が通常価格の 50%オフ、ラウンドコールボイスは 20%オフにて購入可能だ。



普段格闘ゲームを遊ばない方もすぐに爽快なバトルが楽しめるシステムを搭載しているため、「月姫」の世界を更に楽しみたい人やこれから格闘ゲームにチャレンジしたい人にもオススメだ。



■「MELTY BLOOD: TYPE LUMINA」公式サイト https://meltyblood.typelumina.com/

■購入について https://meltyblood.typelumina.com/shopguide/

【アップデート内容】

<セール期間>

2024年4月24日(水)00:00〜2024年5月8日(水)23:59 (JST)

※記載の期間は日本国内の時間(JST)。

※国や地域によって開催期間、割引率が異なる。





<セール対象商品>

■デジタル通常版

セール価格:3,740 円(税込) ※50%オフ

■デジタル限定版

セール価格:5,940 円(税込) ※50%オフ



限定版の特典は「MELTY BLOOD」シリーズのゲーム・音楽の歴史が詰まったファン必携の内容! 「MELTY BLOOD」シリーズのビジュアルや設定に加え、奈須きのこさん、武内崇さんをはじめ、開発に携わったスタッフのインタビューなどを収録した読本と、作曲を手掛ける来兎が厳選・リマスタリングした、本作を含む「MELTY BLOOD」シリーズの楽曲を収録したサウンドトラックが楽しめる、電子ブック&ミュージックプレイヤーがセットとなっている。





セット内容:

「MELTY BLOOD: TYPE LUMINA」ソフト(デジタル版)

「MELTY BLOOD ARCHIVES」ソフト(デジタル版)

「MELTY BLOOD 読本」と、「MELTY BLOOD SOUND COLLECTION」が楽しめる、電子ブック&ミュージックプレイヤー

※内容はパッケージ限定版セットの「MELTY BLOOD 読本」「MELTY BLOOD SOUND COLLECTION」と同様のもの

ラウンドコールボイス(21 種)

セール価格:各 231 円(税込) ※20%オフ

ラウンドコールボイスは、各キャラクターの個性豊かなボイスで対戦時のアナウンスなどを行う追加コンテンツで、21 キャラクターのラウンドコールボイスが販売中! 購入するとゲーム本編に追加され、バトルの際にはバトル開始時、バトル中のアナウンス、勝敗のアナウンスなどが、それぞれのキャラクターのボイスで行われる。加えて、タイトル画面でのタイトルコールや、キャラクターセレクト画面などのアナウンスボイスも変化。お気に入りのキャラクターのボイスで、ゲームの世界観をさらに楽しめる。

【「MELTY BLOOD: TYPE LUMINA」のポイントを紹介!】

「MELTY BLOOD: TYPE LUMINA」は、長編伝奇ビジュアルノベル「月姫 -A piece of blue glass moon-」の“あの戦い”、“あの必殺技”を体験できる 2D 格闘ゲーム!



「月姫」の世界観をベースにキャラクターが登場し、奈須きのこさん執筆によるキャラクターごとのイベントストーリーを楽しむことができる。

これから格闘ゲームにチャレンジする方でもすぐにスタイリッシュなバトルが楽しめるシステムも搭載しているため、『月姫』の世界を更に楽しみたい人や、これから格闘ゲームにチャレンジしたい人も、ぜひ、お気軽に試してみてはいかがだろうか。

「月姫」のキャラクターたちをあなたの手で操作し、個性的な技の数々を、美麗で大迫力な演出のバトルアニメーションで楽しもう。

これから格闘ゲームにチャレンジしたい人もすぐにスタイリッシュなバトルが楽しめる!新たな「月姫」の格闘ゲーム

本作は、普段格闘ゲームを遊ばない方もすぐにスタイリッシュなバトルが楽しめるシステムが搭載されている。

攻撃ボタンを連続で押す簡単な操作で連続技が決まる「ラピッドビート」や、対応する方向キーと攻撃ボタンを押すことでお手軽に強化版必殺技を繰り出すことができる「ムーンスキル」などのシステムで、本作を始めてすぐに、格闘ゲームの醍醐味である連続技や、大迫力の必殺技を簡単に繰り出すことができる。

また、チュートリアルやコンボ練習などのトレーニングも充実しているため、本作のシステムをひとつひとつじっくり学びながらステップアップすることができる。これから格闘ゲームにチャレンジしたい人にはうってつけだ。

奈須きのこ執筆によるキャラクターごとのイベントストーリーも楽しめる!

好きなキャラクターを操作して遊ぶ1人用のモード「STORY」では、奈須きのこ執筆によるキャラクターごとのイベントストーリーを楽しむことができる。

また、難易度設定が可能なため、格闘ゲームが初めての方でも気軽に楽しむことができる。難易度「EASY」では、ほぼ「ラピッドビート」の操作でもクリア可能なため、アクションゲームが苦手な方でもイベントストーリーを楽しめる。

それぞれの視点でのストーリーや、「MELTY BLOOD: TYPE LUMINA」ならではのキャラクター同士の会話が楽しめることはもちろん「ノエル」や「ヴローヴ」、「マーリオゥ」など新たな「月姫」で初登場したキャラクターをより知ることもできる。さらに広がる作品の世界観を楽しもう。

「月姫」の世界観をベースに 22 のプレイアブルキャラクターが登場!

新たな「月姫」の世界観をベースに、総勢 22 のプレイアブルキャラクターが参戦!

バトル時に特定のキャラクターの組み合わせで発生する会話などのやりとりも、新たなキャラクターの登場に伴い追加される。 「MELTY BLOOD: TYPE LUMINA」ならではのキャラクター同士のやりとりにも注目だ。

累計販売本数 45万本を突破し「EVO Japan 2023」「EVO 2023」メイントーナメント種目にも選出

本作の販売本数は、全世界累計*45万本を突破。また、日本最大級の格闘ゲーム大会「EVO Japan 2023」、世界最大級の格闘ゲーム大会「EVO 2023」にもメイントーナメント種目として選出された。*PlayStation4, Nintendo Switch, Xbox One, Steamのパッケージ通常版・パッケージ限定版・デジタル通常版・デジタル限定版の合計本数



【タイトル情報】

■「MELTY BLOOD: TYPE LUMINA(メルティブラッド:タイプルミナ)」

ジャンル 2D 格闘

対応機種 PlayStation4/Nintendo Switch/Xbox One/Steam※クロスプラットフォーム対戦は非対応

発売日 2021 年 9 月 30 日(木)

対応言語 日本語、英語、中国語(繁体字・簡体字)、韓国語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語

プレイ人数 1〜2 人(オンライン対応)

CERO C(15 歳以上対象)

価格 通常版:7,480 円(税込)、限定版:11,880 円(税込)



公式サイト https://meltyblood.typelumina.com/

公式 X @MB_LUMINA

公式ハッシュタグ #メルブラ #MBTL

原作 奈須きのこ / TYPE-MOON

開発 フランスパン

制作・販売 ラセングル





※“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標。

※Nintendo Switch は任天堂の商標。

※Microsoft, the Xbox Sphere mark, and Xbox One are trademarks of the Microsoft group of companies.

(C)2024 Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国の Valve Corporation の商標及びまたは登録商標。

(C)TYPE-MOON / Project LUMINA