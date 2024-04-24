2D³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡ÖMELTY BLOOD: TYPE LUMINA¡×¤¬GW¥»¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ì¡ª ÄÌ¾ïÈÇ¡¢¸ÂÄêÈÇ¤¬50¡ó¥ª¥Õ¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥³¡¼¥ë¥Ü¥¤¥¹¤Ï20¡ó¥ª¥Õ
ËÜÆü¤è¤ê PlayStation¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë Golden Week ¥»¡¼¥ë¤Ë¡¢PS4ÈÇ 2D³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡ÖMELTY BLOOD: TYPE LUMINA¡×¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
Åö¥»¡¼¥ë¤Ç¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¡¢¸ÂÄêÈÇ¤¬ÄÌ¾ï²Á³Ê¤Î 50¡ó¥ª¥Õ¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥³¡¼¥ë¥Ü¥¤¥¹¤Ï 20¡ó¥ª¥Õ¤Ë¤Æ¹ØÆþ²ÄÇ½¤À¡£
ÉáÃÊ³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤òÍ·¤Ð¤Ê¤¤Êý¤â¤¹¤°¤ËÁÖ²÷¤Ê¥Ð¥È¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö·îÉ±¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¹¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤ä¤³¤ì¤«¤é³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤À¡£
¢£¡ÖMELTY BLOOD: TYPE LUMINA¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://meltyblood.typelumina.com/
¢£¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ https://meltyblood.typelumina.com/shopguide/
¡Ú¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡ã¥»¡¼¥ë´ü´Ö¡ä
2024Ç¯4·î24Æü(¿å)00:00¡Á2024Ç¯5·î8Æü(¿å)23:59 ¡ÊJST¡Ë
¢¨µºÜ¤Î´ü´Ö¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Î»þ´Ö¡ÊJST¡Ë¡£
¢¨¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«ºÅ´ü´Ö¡¢³ä°úÎ¨¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¡ã¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ä
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ¾ïÈÇ
¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡§3,740 ±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨50¡ó¥ª¥Õ
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄêÈÇ
¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡§5,940 ±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨50¡ó¥ª¥Õ
¸ÂÄêÈÇ¤ÎÆÃÅµ¤Ï¡ÖMELTY BLOOD¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥²¡¼¥à¡¦²»³Ú¤ÎÎò»Ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤ÎÆâÍÆ¡ª ¡ÖMELTY BLOOD¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÀßÄê¤Ë²Ã¤¨¡¢Æà¿Ü¤¤Î¤³¤µ¤ó¡¢ÉðÆâ¿ò¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ÆÉËÜ¤È¡¢ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÍèÅÆ¤¬¸·Áª¡¦¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤¿¡¢ËÜºî¤ò´Þ¤à¡ÖMELTY BLOOD¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÅÅ»Ò¥Ö¥Ã¥¯¡õ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§
¡ ¡ÖMELTY BLOOD: TYPE LUMINA¡×¥½¥Õ¥È(¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ)
¢ ¡ÖMELTY BLOOD ARCHIVES¡×¥½¥Õ¥È(¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ)
¡ÖMELTY BLOOD ÆÉËÜ¡×¤È¡¢¡ÖMELTY BLOOD SOUND COLLECTION¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÅÅ»Ò¥Ö¥Ã¥¯¡õ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥ì¥¤¥ä¡¼
¢¨ÆâÍÆ¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¸ÂÄêÈÇ¥»¥Ã¥È¤Î¡ÖMELTY BLOOD ÆÉËÜ¡×¡ÖMELTY BLOOD SOUND COLLECTION¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¤â¤Î
¥é¥¦¥ó¥É¥³¡¼¥ë¥Ü¥¤¥¹(21 ¼ï)
¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡§³Æ 231 ±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨20¡ó¥ª¥Õ
¥é¥¦¥ó¥É¥³¡¼¥ë¥Ü¥¤¥¹¤Ï¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥Ü¥¤¥¹¤ÇÂÐÀï»þ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦ÄÉ²Ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢21 ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥³¡¼¥ë¥Ü¥¤¥¹¤¬ÈÎÇäÃæ¡ª¡¡¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¥²¡¼¥àËÜÊÔ¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¥Ð¥È¥ë¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥Ð¥È¥ë³«»Ï»þ¡¢¥Ð¥È¥ëÃæ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡¢¾¡ÇÔ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ê¤É¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ü¥¤¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë²èÌÌ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥»¥ì¥¯¥È²èÌÌ¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥Ü¥¤¥¹¤âÊÑ²½¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ü¥¤¥¹¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ú¡ÖMELTY BLOOD: TYPE LUMINA¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡ª¡Û
¡ÖMELTY BLOOD: TYPE LUMINA¡×¤Ï¡¢Ä¹ÊÔÅÁ´ñ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Î¥Ù¥ë¡Ö·îÉ± -A piece of blue glass moon-¡×¤Î¡È¤¢¤ÎÀï¤¤¡É¡¢¡È¤¢¤ÎÉ¬»¦µ»¡É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë 2D ³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡ª
¡Ö·îÉ±¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Æà¿Ü¤¤Î¤³¤µ¤ó¼¹É®¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤´¤È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤ì¤«¤é³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÊý¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ð¥È¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø·îÉ±¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¹¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¿Í¤â¡¢¤¼¤Ò¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö·îÉ±¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¤ÇÁàºî¤·¡¢¸ÄÀÅª¤Êµ»¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢ÈþÎï¤ÇÂçÇ÷ÎÏ¤Ê±é½Ð¤Î¥Ð¥È¥ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¡£
¤³¤ì¤«¤é³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¿Í¤â¤¹¤°¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ð¥È¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª¿·¤¿¤Ê¡Ö·îÉ±¡×¤Î³ÊÆ®¥²¡¼¥à
ËÜºî¤Ï¡¢ÉáÃÊ³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤òÍ·¤Ð¤Ê¤¤Êý¤â¤¹¤°¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ð¥È¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¶·â¥Ü¥¿¥ó¤òÏ¢Â³¤Ç²¡¤¹´ÊÃ±¤ÊÁàºî¤ÇÏ¢Â³µ»¤¬·è¤Þ¤ë¡Ö¥é¥Ô¥Ã¥É¥Ó¡¼¥È¡×¤ä¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ëÊý¸þ¥¡¼¤È¹¶·â¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¤ª¼ê·Ú¤Ë¶¯²½ÈÇÉ¬»¦µ»¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥à¡¼¥ó¥¹¥¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢ËÜºî¤ò»Ï¤á¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ëÏ¢Â³µ»¤ä¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤ÎÉ¬»¦µ»¤ò´ÊÃ±¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤ä¥³¥ó¥ÜÎý½¬¤Ê¤É¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÜºî¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¸¤Ã¤¯¤ê³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤À¡£
Æà¿Ü¤¤Î¤³¼¹É®¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤´¤È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÁàºî¤·¤ÆÍ·¤Ö1¿ÍÍÑ¤Î¥â¡¼¥É¡ÖSTORY¡×¤Ç¤Ï¡¢Æà¿Ü¤¤Î¤³¼¹É®¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤´¤È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æñ°×ÅÙÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Æñ°×ÅÙ¡ÖEASY¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤Ü¡Ö¥é¥Ô¥Ã¥É¥Ó¡¼¥È¡×¤ÎÁàºî¤Ç¤â¥¯¥ê¥¢²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¡¢¡ÖMELTY BLOOD: TYPE LUMINA¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±»Î¤Î²ñÏÃ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¥Î¥¨¥ë¡×¤ä¡Ö¥ô¥í¡¼¥ô¡×¡¢¡Ö¥Þ¡¼¥ê¥ª¥¥¡×¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¡Ö·îÉ±¡×¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤è¤êÃÎ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ëºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö·îÉ±¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë 22 ¤Î¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¿·¤¿¤Ê¡Ö·îÉ±¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÁíÀª 22 ¤Î¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬»²Àï¡ª
¥Ð¥È¥ë»þ¤ËÆÃÄê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë²ñÏÃ¤Ê¤É¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤ËÈ¼¤¤ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£ ¡ÖMELTY BLOOD: TYPE LUMINA¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±»Î¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô 45ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¡ÖEVO Japan 2023¡×¡ÖEVO 2023¡×¥á¥¤¥ó¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¼ïÌÜ¤Ë¤âÁª½ÐËÜºî¤ÎÈÎÇäËÜ¿ô¤Ï¡¢Á´À¤³¦Îß·×*45ËüËÜ¤òÆÍÇË¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î³ÊÆ®¥²¡¼¥àÂç²ñ¡ÖEVO Japan 2023¡×¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î³ÊÆ®¥²¡¼¥àÂç²ñ¡ÖEVO 2023¡×¤Ë¤â¥á¥¤¥ó¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¼ïÌÜ¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
*PlayStation4, Nintendo Switch, Xbox One, Steam¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÄÌ¾ïÈÇ¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¸ÂÄêÈÇ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ¾ïÈÇ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄêÈÇ¤Î¹ç·×ËÜ¿ô
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¾ðÊó¡Û
¢£¡ÖMELTY BLOOD: TYPE LUMINA(¥á¥ë¥Æ¥£¥Ö¥é¥Ã¥É¡§¥¿¥¤¥×¥ë¥ß¥Ê)¡×
¥¸¥ã¥ó¥ë 2D ³ÊÆ®
ÂÐ±þµ¡¼ï PlayStation4/Nintendo Switch/Xbox One/Steam¢¨¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÂÐÀï¤ÏÈóÂÐ±þ
È¯ÇäÆü 2021 Ç¯ 9 ·î 30 Æü(ÌÚ)
ÂÐ±þ¸À¸ì ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì(ÈËÂÎ»ú¡¦´ÊÂÎ»ú)¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô 1¡Á2 ¿Í(¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐ±þ)
CERO C(15 ºÐ°Ê¾åÂÐ¾Ý)
²Á³Ê ÄÌ¾ïÈÇ¡§7,480 ±ß(ÀÇ¹þ)¡¢¸ÂÄêÈÇ¡§11,880 ±ß(ÀÇ¹þ)
¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://meltyblood.typelumina.com/
¸ø¼° X @MB_LUMINA
¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° #¥á¥ë¥Ö¥é #MBTL
¸¶ºî Æà¿Ü¤¤Î¤³ / TYPE-MOON
³«È¯ ¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó
À©ºî¡¦ÈÎÇä ¥é¥»¥ó¥°¥ë
¢¨¡ÈPlayStation¡É¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ë¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¡£
¢¨Nintendo Switch ¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¡£
¢¨Microsoft, the Xbox Sphere mark, and Xbox One are trademarks of the Microsoft group of companies.
(C)2024 Valve Corporation. Steam µÚ¤Ó Steam ¥í¥´¤Ï¡¢ÊÆ¹ñµÚ¤Ó¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Î Valve Corporation ¤Î¾¦É¸µÚ¤Ó¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¡£
(C)TYPE-MOON / Project LUMINA
>> 2D³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡ÖMELTY BLOOD: TYPE LUMINA¡×¤¬GW¥»¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ì¡ª ÄÌ¾ïÈÇ¡¢¸ÂÄêÈÇ¤¬50¡ó¥ª¥Õ¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥³¡¼¥ë¥Ü¥¤¥¹¤Ï20¡ó¥ª¥Õ ¤Î¸µµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é