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4月20日から佐賀市の「さがみどりの森球場」で、センバツ甲子園出場校や、九州各県の大会を勝ちあがった上位校、計16校が参加し第154回九州地区高等学校野球大会が行われています。

きょう（4月24日）は準々決勝、3試合が行われる予定で、秋の九州大会を制しセンバツ甲子園初出場を果たした熊本国府は、3試合目に鹿児島大会1位の「鹿児島実業」と対戦します。

準々決勝（佐賀県高等学校野球連盟HP参照）

■4月23日（火）

☆唐津商業（佐賀2位）3ー2 宮崎商業（宮崎1位）

■4月24日（水）試合予定

☆神村学園（推薦校）4ー3 大分（大分1位）

明豊（推薦校）ー 佐賀北（佐賀1位）

鹿児島実業（鹿児島1位）ー 熊本国府（推薦校）

■1回戦試合結果

東海大福岡（推薦校）3ー16 ☆宮崎商業（宮崎1位）

☆唐津商業（佐賀2位）5ー2 文徳（熊本1位）

大牟田（福岡2位）1ー8 ☆神村学園（推薦校）

北陵（佐賀3位）1ー2 ☆大分（大分1位）

☆明豊（推薦校）2ー0 エナジック（沖縄1位）

春日（福岡1位）4ー5 ☆佐賀北（佐賀1位）

東明館（佐賀4位）2ー3 ☆鹿児島実業（鹿児島1位）

☆熊本国府（推薦校）2ー1 長崎日大（長崎1位）