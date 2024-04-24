神村学園準決勝進出！【随時結果更新】九州地区高校野球大会 準々決勝 熊本国府は3試合目に鹿児島実業と対戦 明豊は佐賀北と2試合目に対戦（１回戦結果全掲載）
4月20日から佐賀市の「さがみどりの森球場」で、センバツ甲子園出場校や、九州各県の大会を勝ちあがった上位校、計16校が参加し第154回九州地区高等学校野球大会が行われています。
きょう（4月24日）は準々決勝、3試合が行われる予定で、秋の九州大会を制しセンバツ甲子園初出場を果たした熊本国府は、3試合目に鹿児島大会1位の「鹿児島実業」と対戦します。
準々決勝（佐賀県高等学校野球連盟HP参照）
■4月23日（火）
☆唐津商業（佐賀2位）3ー2 宮崎商業（宮崎1位）
■4月24日（水）試合予定
☆神村学園（推薦校）4ー3 大分（大分1位）
明豊（推薦校）ー 佐賀北（佐賀1位）
鹿児島実業（鹿児島1位）ー 熊本国府（推薦校）
■1回戦試合結果
東海大福岡（推薦校）3ー16 ☆宮崎商業（宮崎1位）
☆唐津商業（佐賀2位）5ー2 文徳（熊本1位）
大牟田（福岡2位）1ー8 ☆神村学園（推薦校）
北陵（佐賀3位）1ー2 ☆大分（大分1位）
☆明豊（推薦校）2ー0 エナジック（沖縄1位）
春日（福岡1位）4ー5 ☆佐賀北（佐賀1位）
東明館（佐賀4位）2ー3 ☆鹿児島実業（鹿児島1位）
☆熊本国府（推薦校）2ー1 長崎日大（長崎1位）