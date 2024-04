2024年3月12日にアメリカのテキサス州オースティンで開催された『SXSW』内のイベント『Taiwan Beats Showcase』に、台湾のミュージシャンであるFire EX.、Chih Siou、Gummy B、Mong Tong、The Dinosaur's Skin、Majinの6組が出演し、そのライブの様子がYouTubeで公開された。

台湾のミュージシャンのプロモーションを目的とした『Taiwan Beats Showcase』は、今年初めて会場を1,000人収容可能なPalm Door on Sixthにアップグレード。音楽パフォーマンスだけでなく、会場は“台湾”を意識したデザインになっており、台湾ならではの山や海の風景を取り入れたり、台湾唐揚げ、台湾ねぎクレープ、台湾風おこわ、焼き餃子などの人気B級グルメも充実。また、台湾ブランドとコラボしたエッセンシャルオイルの香りが、音楽、香り、食を融合させた没入感を演出し、SXSWの今年の目玉のひとつとなった。

2024 Taiwan Beats Showcase Day Party

また、今年はショーケースの開催時間が初めて拡大。 日中に開催された「Day Party」には、韓国のエレクトロニックラップデュオ・Hypnosis Therapy、日米のヒップホップアーティスト・Wez Atlas、日本のバンドThe fin.がゲスト出演し、アジアの多国籍音楽が持つ無限の可能性を示した。 夜のショーケースには、Fire EX.、Chih Siou、Mong Tong、Gummy B、The Dinosaur's Skin、Majin 6組の台湾ミュージシャンが次々と素晴らしいパフォーマンスを披露した。

Hypnosis Therapy

Wez Atlas

The fin.

Gummy B

Majin

赤い布で目隠しするという特徴的な姿で観客の注目を集めたサイケデリックなエレクトロニック兄弟デュオ・Mong Tongは、「タイムトラベルするパフォーマー」、「『ブラザーズ・サン』のミシェル・ヨーのように最高!」とメディアに評された。前代未聞の「ジュラシックポップ」を披露したThe Dinosaur's Skinは、SXSWの公式ハイライトレビューでも取り上げられている。

Chih Siou

The Dinosaur's Skin

『Taiwan Beats Showcase』に加え、『SXSW Official Showcase』に招待されたChih SiouやMong Tongは、Jaded主催のショーケース『FRIENDS:FOREVER』で、STUTS、AUDREY NUNA、MEMIなどのアジア系アーティストと共演。The Dinosaur's Skinは、オースティンのラジオ局 KUTX主催のショーケース『KUTX Live at Scholz Garten』と『KUTX Rock The Shores Showcase』に出演し、最も多くの聴衆が集まる週末のゴールデンタイムに輝きを放った。Mong TongはSXSWの後、シアトルのラジオ局KEXPのライブセッションに招待され、全米ツアーも行ったところだ。

『Taiwan Beats Showcase』および出演者についての詳細は、同イベントの公式ウェブサイト(https://taiwanbeatsshowcase.com/)をチェックしてほしい。

