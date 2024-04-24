【Steam ゴールデンウィークセール】セール期間：4月23日～5月6日23時59分（日本時間）【ニンテンドーeショップ ゴールデンウィークセール】セール期間：4月24日～5月8日23時59分

日本一ソフトウェアは、Steamにて5月6日23時59分まで「ゴールデンウィークセール」を開催している。

「Steam ゴールデンウィークセール」では、和風の魔界を舞台に、はぐれ武士・フジとお人好しのオタク少女・ピリリカが繰り広げる壮大な世直し物語が楽しめる「ディスガイア」シリーズ最新作「魔界戦記ディスガイア7」が20％OFFで購入できる。他にも、かわいいキャラクターが歌って踊るミュージカルシーンが特徴の「マール王国」シリーズ、失った大切なものを探して幼い主人公が夜の街を彷徨う夜道探索アクション「夜廻」シリーズなどが最大80％OFFで販売される。

また、本日4月24日からは、ニンテンドーeショップで、ダウンロード版「イース VIII -Lacrimosa of DANA-」、「イース IX -Monstrum NOX-」が50％OFFで購入できるお得なセールも開催される。

「Steam ゴールデンウィークセール」概要

セール期間：4月23日（火）～5月6日（月）23時59分（日本時間）まで

□セールページ

【対象タイトル一覧】

・「魔界戦記ディスガイア7」【20％OFF】

・「リトルプリンセス マール王国の人形姫 2」【20％OFF】

・「天使のプレゼント マール王国物語」【20％OFF】

・「ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団」【75％OFF】

・「ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団」【20％OFF】

・「夜廻」【80％OFF】

・「深夜廻」【75％OFF】

・「夜廻三」【35％OFF】

・「魔界戦記ディスガイア」【80％OFF】

・「魔界戦記ディスガイア2」【80％OFF】

・「魔界戦記ディスガイア4 Return」【65％OFF】

・「魔界戦記ディスガイア5」【75％OFF】

・「魔界戦記ディスガイア6」【35％OFF】

・「マール王国の人形姫」【35％OFF】

・「ラ・ピュセル†ラグナロック」【35％OFF】

・「ソウルクレイドル 世界を喰らう者」【50％OFF】

・「絶対ヒーロー改造計画」【35％OFF】

・「ファントム・ブレイブ」【80％OFF】

・「ファントム・キングダム」【35％OFF】

・「クラシックダンジョン X2」【80％OFF】

・「クラシックダンジョン 戦国」【80％OFF】

・「htoL#NiQ -ホタルノニッキ-」【80％OFF】

・「ロゼと黄昏の古城」【80％OFF】

・「世界一長い5分間」【80％OFF】

・「クリミナルガールズ INVITATION」【80％OFF】

「ニンテンドーeショップ ゴールデンウィークセール」概要

セール期間：4月24日（水）～5月8日（水）23時59分まで

対象タイトル一覧

・「イース VIII -Lacrimosa of DANA-」【50％OFF】

・「イース IX -Monstrum NOX-」【50％OFF】

※DL版のみのセールとなります。

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