【Razer Viper V3 Pro/Razer Viper V3 Pro(White Edition)】4月24日 予約受付開始4月26日 発売予定価格:各26,480円

Razerは、ゲーミングマウス「Razer Viper V3 Pro」(ブラック)および、「Razer Viper V3 Pro(White Edition)」(ホワイト)を4月26日に発売する。価格は各26,480円。本日4月24日より、国内正規流通代理店「MSY」を通じて、全国の家電量販店、PCショップ、オンラインショップ等で予約受付が開始される。

本商品は、eスポーツ向けマウスの新しいフラッグシップモデル。超軽量構造と最高クラスのパフォーマンスにこだわり、再設計されている。ブラックとホワイトの2つのカラーから選択でき、あらゆるセットアップにシームレスにフィットする。

「VALORANT」プロプレーヤーであるSentinelsのZachary“zekken”Patrone選手は「『Viper V3 Pro』は私のゲームプレイを変えました」と述べており、「その軽量な新デザインは、ほとんど不公平と感じるほどの優位性を私に与えてくれます。これはeスポーツプロにとってゲームチェンジャーです。」ともコメントし、本製品のeスポーツにおける優位性を示している。

「Razer Viper V3 Pro」

プロのパフォーマンスのために設計

本製品の中核には、第2世代 Razer Focus Pro 35Kオプティカルセンサーがあり、99.8%の解像度精度で精密さを提供する。新たに、1DPI単位の微調整機能とDPI感度マッチャー機能を搭載し、本製品の感度を手持ちのマウスの感度に、正確に合わせることが可能となっている。

本製品には、Razer HyperPolling Wireless Dongleが同梱されており、Razerのフラッグシップ技術であるRazer HyperSpeed WirelessとRazer HyperPolling Technologyを組み合わせることで、限りなく遅延を減らすことが可能。8,000Hzのワイヤレスポーリングレートをサポートし、最高クラスに匹敵する低遅延応答性とミリ単位の精密な操作が可能。その結果、ゲーマーは、最も要求の厳しいトーナメント環境であっても、画面上のアクションと完全に同期したすべての動きとクリックを確実にすることができる。

プロeスポーツプレーヤーによる実際の競技における検証

わずか54g(※1)の重さの本製品は、プロプレーヤーからの広範なフィードバックに基づいて、包括的に再設計されている。2023年10月以降、5つの主要なトーナメントで、45人以上のプロプレーヤーよってプロトタイプがテストされ、製品化へと至った。

注目すべき改善点には、大きなマウスソール、滑らかな表面のコーティング、裏側に戦略的に配置されたDPIボタン、誤クリックを防ぎ、ゲームプレイを向上させることを狙い、間に隙間を設けたサイドボタンが含まれる。

RazerのグローバルeスポーツディレクターであるJeffrey Chau氏は「Razerでは、特にeスポーツの競技シーンでの継続的な革新が私たちの行動の核心にあります」とし、「『Razer Viper V3 Pro』は、Team Razerのエリートeスポーツプロからの貴重な洞察から生まれました。その革新的な形状、軽量構造、そして私たちの最先端技術により、最高の精密さと速さを提供し、ゲーマーが自分のポテンシャルを最大限に発揮し、パフォーマンスを向上させるように設計されています」とコメントしている。

信頼性と持続的なパフォーマンス

2023年、Razerは世界初の8,000Hzワイヤレスポーリングレートを実現。その特徴は、ワイヤレスクリック遅延0.461msが挙げられる。革新的な「ゲーム内のポーリングレート自動切換え」機能は、ゲームプレイ中にポーリングレートを自動的に調整し、ゲーム体験を犠牲にすることなくバッテリー寿命への影響を最小限に抑える。これにより、最大95時間の連続プレイが可能になる。また、第3世代Razer オプティカルマウススイッチは、耐久性のある9,000万回の耐クリック回数を備え、ダブルクリックの問題やデバウンス遅延を排除しながら速度を保証する。

Razerの持続可能性へのコミットメントに沿って、本製品は、最大85%のポストコンシューマリサイクルプラスチック(PCR)を組み込んだ、同社のポートフォリオ内で、最初のコアPC周辺機器となっており、今回、PCRプラスチックが抱える重量というトレードオフを克服し、環境への影響を大幅に削減した。このイノベーションは、環境への影響を損なうことなく、高性能を維持するというRazerのポリシーを体現したもの。eスポーツの競技シーンで知られるViper シリーズの軽量設計と耐久性を維持している。

また、パッケージからプラスチックを排除し、ミニマリストデザインでパッケージサイズを最適化。大豆インクを使用したFSC認証紙を利用することで、環境へのフットプリントを継続的に最小限に抑えている。

店舗で購入した人に数量限定の特製ポスターをプレゼント

【Razer Viper V3 Pro/Razer Viper V3 Pro(White Edition) スペック表】

本製品の発売を記念して、家電量販店やPCショップの店舗にて購入した人に、Team Razer所属のプロ「Valorant」プレーヤー4人(Sentinels所属 zekken選手・FENNEL所属CLZ選手・DRX所属BuZz選手・Edward Gaming所属 zmjjkk選手)それぞれが印刷されたA2サイズの特製ポスターが数量限定で贈られる(※2)(※3)(※4)。

(※1)(※5)White Editionは、約 55gです。

(※2)一部店舗では配布がない場合がございます。

(※3)店舗によって配布開始日程が異なる場合がございます。

(※4)ポスターのデザインは、4種類ございますが、お渡しするデザインはランダムです。店舗でお選びいただくことができません。

* 仕様、および、デザインは予告なしに変更される場合があります。

* 本リリースに掲載した写真は実際の製品とは多少異なる場合があります。

* その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

(C) 2024 Razer Inc. All rights reserved.