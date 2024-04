【モデルプレス=2024/04/24】ラッパー/シンガーソングライターのNovel Coreが、2025年2月11日に自身初となるアリーナ単独公演「“BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama」を開催することが決定。2024年4月23日に開催されたライブハウスツアー「HERO TOUR 2024」東京・Zepp Haneda(TOKYO)にて発表された。

◆Novel Core、初のアリーナ単独公演決定

◆「Novel Core “BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama」公演情報

2024年1月、自身初となる日本武道館での単独公演を完全ソールドアウトで成功させ、その勢いを止めることなく、3月からは5都市のZeppを含む全国9都市のライブハウスを巡る過去最大規模のツアー「HERO TOUR 2024」を開催中のNovel Core。4月23日、Zepp Haneda(TOKYO)にて開催された本ツアーのセミファイナル公演には、Aile The Shota、Hina、さらにAyumu Imazuがサプライズでフィーチャリングゲストとして登場。約1時間30分のスペシャルなセットリストに満員の会場は熱狂の渦に包まれた。そんな公演のラスト、鳴り止まないアンコールに再びステージに呼び戻されたNovel Coreは、自身初となるアリーナ単独公演『“BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama』を開催することを発表。会場からは大きな歓声が湧き上がった。BRAIN LANDは、アーティストの頭の中に存在する “アイデアの遊園地” への招待をテーマにした大型公演。一夜限り、横浜・Kアリーナがカオスなアミューズメントパークと化し、複数のジャンルやカルチャー、様々なアート表現が複雑に交差し、急上昇・急降下・急旋回を繰り返す約2時間のパレードが繰り広げられる。Novel Coreは発表に続いて「色んな要素が複雑に混ざり合ったアーティストである俺は、自分の立ち位置のあやふやさに悩むことも沢山あったけど、武道館クラスまで規模を拡大した今、むしろそこに使命感を感じています」「俺はあらゆるボーダーラインを跨いで、最終的にはアンダーグラウンドとオーバーグラウンドを繋ぐアーティストになりたい」とアリーナ公演に向けた決意を語った。20代での東京ドーム公演を目標に掲げている彼が、日本武道館公演の成功を経て、さらに大きなステップとなるアリーナ公演に踏み切る。(modelpress編集部)2月11日(火・祝) at Kアリーナ 横浜開場 15:30/開演 17:00【Not Sponsored 記事】