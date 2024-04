『スター・ウォーズ』の大人気ドラマ「マンダロリアン シーズン2」コンセプト・アートカードセット3枚入りの「Blu-ray コレクターズ・エディション スチールブック(数量限定)」と「4K UHD コレクターズ・エディション スチールブック(数量限定)」が、2024年4月24日(水)より発売開始となった。

これを記念して、衣装の制作に迫る映像をボーナス・コンテンツから一部が公開に。旧三部作と強く結びついた“新共和国軍”の衣装に迫る内容だ。

青色の制服と白色のヘルメットで知られる新共和国軍の衣装デザインについて、旧三部作の技術を再び活用し、制服は以前のデザインを活用したかったと語るのは、衣装デザイナーのショーナ・トルシック。「旧三部作と同じ羊毛を使用して、裁ち方も同じ。ズボンは『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲 』の帝国軍の乗馬タイプを細身にした」と話す。

ヘルメットは、スカイウォーカーランチ(ルーカスフィルム本社のスタジオの総称)で資料をかき集め、旧三部作の制作方法を研究し、それを基に3Dプリントではなく手作業で作り上げた。衣装制作にまつわる繊細なこだわりについて迫る貴重な映像だ。



圧倒的なスケールで描かれる「スター・ウォーズ」初の実写ドラマシリーズ「マンダロリアン シーズン2」を、「Blu-ray/4KUHDコレクターズ・エディション スチールブック」で楽しもう。

※通常版

『マンダロリアン シーズン2』

Blu-ray コレクターズ・エディション スチールブック(数量限定)発売中

発売/ウォルト・ディズニー・ジャパン



※4K版

『マンダロリアン シーズン2』

4K UHD コレクターズ・エディション スチールブック(数量限定)

発売/ウォルト・ディズニー・ジャパン

