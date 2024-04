【PS Store:Golden Week Sale】開催期間:4月24日~5日8月

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Store(PSストア)にて「Golden Week Sale」を4月24日より開催した。期間は5月8日まで。詳細については追って記載する。

□PSストア「Golden Week Sale」のページ

(C)SEGA

(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.

HOGWARTS LEGACY software (C) 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights (C) J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia (C) and TM Warner Bros. Entertainment Inc.

WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: TM & (C) Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)