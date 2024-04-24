lyrical school、新体制初のアルバム『DAY 2』リリース＆「Ultimate Anthem」のMV公開
lyrical schoolが、男女混声の8人ユニットに新生して初となるアルバム『DAY 2』をリリースした。同時に、KMプロデュース、Lil’ Leise But Goldコンポーズによるリード・トラック「Ultimate Anthem」のミュージックビデオも公開した。
新生しておよそ1年ながら、男女混声の8人ユニットとしてのフォーメーションを熟成させ、他に類を見ないカラフルなマイク・リレーも満喫できる見どころ満載のミュージックビデオは、今のリリスクからの強烈なメッセージにもなっている。
なお、アルバムのオープニングを飾る「Ringing」はカンテレ・フジテレビ系全国ネット番組『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』の4〜6月エンディング曲に決定している。
リリース情報
4月24日（水）/CD、配信
価格：3,300円（税込）品番：VICL-65959＜収録曲
01.-Day 1- (skit)
02.Ringing
03.CHO→CHO
04.mada mada da!
05.Ultimate Anthem
06.House Party
07.DRIVE ME CRAZY
08.-Parking- (skit)
09.Night Walking
10.Fallin’
11.moonlight
12.-Day 2- (skit)
13.NEW WORLD
ライブ・イベント情報
●東京
日程：2024年5月17日(金)
時間：18:30/19:00
会場：Spotify O-nest
東京都渋谷区円山町２−３ O-WESTビル 6F
●大阪
日程：2024年5月26日(日)
時間：14:30/15:00
会場：hillsパン工場
大阪府大阪市西区北堀江１丁目３−１７ ホリエヒルズ B2F
●神奈川 malik凱旋公演
日程：2024年6月9日(日)
時間：14:30/15:00
会場：横浜 BuzzFront
神奈川県横浜市西区北幸２丁目７−１０ 高見澤ビルディング B1F
●愛知
日程：2024年6月16日(日)
時間：14:30/15:00
会場：名古屋Sound Space DIVA
愛知県名古屋市中区栄４丁目２０−１ 栄ウォーク街中駒ビル 3階
●群馬 minan & mana凱旋公演
日程：2024年6月23日(日)
時間：14:30/15:00
会場：高崎Club JAMMERS
群馬県高崎市鞘町31−1
●宮城
日程：2024年9月8日(日)
時間：14:30/15:00
会場：仙台LIVE HOUSE enn 2nd
宮城県仙台市青葉区中央2-7-11 仙台ストックマンビル B1F
●埼玉 sayo凱旋公演
日程：2024年9月22日(日)
時間：14:30/15:00
会場：西川口Live House Hearts
埼玉県川口市並木２丁目１０−２５ ライブハウスハーツ
●福岡reina凱旋公演
日程：2024年9月29日(日)
時間：14:00/14:30
会場：GALA RESORT 中洲
福岡県福岡市博多区中洲４丁目７−８ ラ・パピヨンビル 5F
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【チケット情報】
一般スタンディング 3,800円(税込)
学割チケット2,200円(税込)
※整理番号順入場 ※ドリンク代別途必要
問い合わせ：株式会社サラウンド info@surr-music.com
ライブ・イベント情報
時間：開場19:00/開演20:00（予定）@EBISU BATICA
5月5日（日）lyrical school oneman live 2024 “DAY 1″ 開場17:00/17:30〜@SHIBUYA THE GAME
関連リンク
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