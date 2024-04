ジャズの世界で90歳を超えた現在でも第一線のサックス・プレイヤーとしてステージに立ち続けるリヴィング・レジェンド渡辺貞夫が、2017年に発表したスタジオ・アルバム『リバップ』より実に7年ぶりとなるスタジオ・レコーディング・アルバム『PEACE』をリリースした。本作はホレス・シルヴァー作曲の「Peace」から始まり「I Fall In Love Too Easily」やJ.J. ジョンソン作曲の「Lament」、ビリー・ホリデイの歌唱でも知られる「I’m A Fool To Want You」などのスタンダード曲を中心に、自身の楽曲4曲を加えた、バラード・アルバム。若かりし頃にフランク・シナトラのバラード集『In The Wee Small Hours』を愛聴しており、いつの日かバラード作品の発表を構想していたとういう。

リリース情報







New Album 『PEACE』発売日 : 2024年4月24日(水)配信リンク : https://jvcmusic.lnk.to/sadaowatanabe_peace商品番号 : VICJ-61795曲数/形態 : 11曲収録/CD1枚組価格 : \3,400(tax in)1.PEACE2.I FALL IN LOVE TOO EASILY3.LAST NIGHT WHEN WE WERE YOUNG4.DEEP IN A DREAM5.LAMENT6.TREE TOPS7.IF I COULD (For Tibetan People)8.EU SEI QUE VOU TE AMOR9.I’M A FOOL TO WANT YOU10. ONLY IN MY MIND11. AFTER YEARS