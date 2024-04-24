渡辺貞夫、平和への思いを込めたバラードがテーマの7年ぶりの新作アルバム
ジャズの世界で90歳を超えた現在でも第一線のサックス・プレイヤーとしてステージに立ち続けるリヴィング・レジェンド渡辺貞夫が、2017年に発表したスタジオ・アルバム『リバップ』より実に7年ぶりとなるスタジオ・レコーディング・アルバム『PEACE』をリリースした。
本作はホレス・シルヴァー作曲の「Peace」から始まり「I Fall In Love Too Easily」やJ.J. ジョンソン作曲の「Lament」、ビリー・ホリデイの歌唱でも知られる「I’m A Fool To Want You」などのスタンダード曲を中心に、自身の楽曲4曲を加えた、バラード・アルバム。若かりし頃にフランク・シナトラのバラード集『In The Wee Small Hours』を愛聴しており、いつの日かバラード作品の発表を構想していたとういう。
近年ステージでも定番曲となっており、アルバムの1曲目に収録され、アルバム・タイトルに冠した“PEACE”。渡辺貞夫の平和への思いが、今回の作品に込められている。
リリース情報
発売日 : 2024年4月24日(水)
配信リンク : https://jvcmusic.lnk.to/sadaowatanabe_peace
商品番号 : VICJ-61795
曲数／形態 : 11曲収録／CD1枚組
価格 : \3,400(tax in)
1.PEACE
2.I FALL IN LOVE TOO EASILY
3.LAST NIGHT WHEN WE WERE YOUNG
4.DEEP IN A DREAM
5.LAMENT
6.TREE TOPS
7.IF I COULD (For Tibetan People)
8.EU SEI QUE VOU TE AMOR
9.I’M A FOOL TO WANT YOU
10. ONLY IN MY MIND
11. AFTER YEARS
ライブ・イベント情報
5/1(水) @ 東京 すみだトリフォニーホール 大ホール
＜Sadao Watanabe Quartet 2024＞
5/12(日) @ 下関 下関市民会館中ホール
5/14(火) @ 大分 J:COM ホルトホール大分ホール1F大ホール
5/16(木) @ 長崎 長崎市民会館文化ホール
5/17(金) @ 福岡 福岡市民会館
6/16(日) @ 松山 松山市総合コミュニティーセンター
6/18(火) @ 広島 広島JMSアステールプラザ大ホール
6/20(木) @ 岡山 倉敷市芸文館
6/22(土) @ 東京 小金井宮地楽器ホール
7/14(日) @ 北海道 中標津総合文化会館コミュニティホール
7/16(火) @ 釧路 コーチャンフォー釧路文化ホール
7/17(水) @ 帯広 帯広市民文化会館
7/19(金) @ 札幌 共済ホール
＜渡辺貞夫 meets 海野雅威トリオ〜プレイ・スタンダード＞
5/26(日) @ 大阪 Billboard Live Osaka
5/27(月) @ 静岡 LIFE TIME
5/29(水) @ 神奈川 Billboard Live Yokohama
5/30(木) @ 神奈川 Billboard Live Yokohama
関連リンク