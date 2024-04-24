¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥«¥é¡¼±Õ¾½¤Î¡ÖTamagotchi nano¡×¥³¥é¥ÜÅÐ¾ì! - ¥³¥Ê¥ó¤ä²øÅð¥¥Ã¥É¤¿¤Á¤ò¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤è¤¦!
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤è¤ê¡ÖTamagotchi nano colorful Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó (Ì¾ÃµÄå¤Î¹È¶Ì(¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á)¡¿Âç²øÅð¤ÎÍõ¶Ì(¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á))¡×(5,500±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£2024Ç¯4·î24Æü16»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ë¤ÆÍ½Ìó³«»Ï¡¢2024Ç¯9·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2024Ç¯9·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖTamagotchi nano colorful Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó (Ì¾ÃµÄå¤Î¹È¶Ì(¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á)¡¿Âç²øÅð¤ÎÍõ¶Ì(¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á))¡×(5,500±ß)
¡ÖTamagotchi nano colorful Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó (Ì¾ÃµÄå¤Î¹È¶Ì(¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á)¡¿Âç²øÅð¤ÎÍõ¶Ì(¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á))¡×¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¿¡ÖTamagotchi nano¡×¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢½é¤Î¥«¥é¡¼±Õ¾½¡¦½¼ÅÅ¼°¤È¤Ê¤ë¡ÖTamagotchi nano colorful¡×Âè°ìÃÆ¡£
Á´Ä¹Ìó4Ñ¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤è¤êÈþ¤·¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤¯É½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢½¼ÅÅµ¡Ç½¤Ç¤è¤êÄ¹¤¯Í·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥«¥é¡¼¤Ï2¼ïÎà¤Ç¡¢¥³¥Ê¥ó¤Î¾ðÇ®¤òÉ½¤·¤¿¿¼¹È¤Î¡ÖÌ¾ÃµÄå¤Î¹È¶Ì¡×¤È¡¢¥¥Ã¥É¤¬ÁÀ¤¦ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¥¢¤ÊÀÄ¿§¤Î¡ÖÂç²øÅð¤ÎÍõ¶Ì¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤ªÀ¤ÏÃ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÁíÀª22¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¥³¥Ê¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤ä¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÁÈ¿¥¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¡¢°Â¼¼Æ©¡¢ÀÖ°æ½¨°ì¡¢²øÅð¥¥Ã¥É¤Ê¤É¤Î°éÀ®¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥é¡¼±Õ¾½¤òÅëºÜ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥·¡¼¥ó¤â¥É¥Ã¥È³¨¤ÇÈþ¤·¤¯ºÆ¸½¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£¤´¤Ï¤ó¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªÀ¤ÏÃÍ·¤Ó¤ò¡¢¤è¤êÉ½¾ðË¤«¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÈâ¤¬ÊÄ¤Þ¤ë±é½Ð¤Ç¥²¡¼¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤è¤¦¡£
(C)BANDAI
2024Ç¯9·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖTamagotchi nano colorful Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó (Ì¾ÃµÄå¤Î¹È¶Ì(¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á)¡¿Âç²øÅð¤ÎÍõ¶Ì(¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á))¡×(5,500±ß)
Á´Ä¹Ìó4Ñ¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤è¤êÈþ¤·¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤¯É½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢½¼ÅÅµ¡Ç½¤Ç¤è¤êÄ¹¤¯Í·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥«¥é¡¼¤Ï2¼ïÎà¤Ç¡¢¥³¥Ê¥ó¤Î¾ðÇ®¤òÉ½¤·¤¿¿¼¹È¤Î¡ÖÌ¾ÃµÄå¤Î¹È¶Ì¡×¤È¡¢¥¥Ã¥É¤¬ÁÀ¤¦ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¥¢¤ÊÀÄ¿§¤Î¡ÖÂç²øÅð¤ÎÍõ¶Ì¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤ªÀ¤ÏÃ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÁíÀª22¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¥³¥Ê¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤ä¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÁÈ¿¥¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¡¢°Â¼¼Æ©¡¢ÀÖ°æ½¨°ì¡¢²øÅð¥¥Ã¥É¤Ê¤É¤Î°éÀ®¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥é¡¼±Õ¾½¤òÅëºÜ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥·¡¼¥ó¤â¥É¥Ã¥È³¨¤ÇÈþ¤·¤¯ºÆ¸½¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£¤´¤Ï¤ó¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªÀ¤ÏÃÍ·¤Ó¤ò¡¢¤è¤êÉ½¾ðË¤«¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÈâ¤¬ÊÄ¤Þ¤ë±é½Ð¤Ç¥²¡¼¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤è¤¦¡£
(C)BANDAI