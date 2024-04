ディズニーストアから、5月4日の「スター・ウォーズの日」 を記念した「スター・ウォーズ」グッズが登場!

「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2024」のロゴが入った特別なグッズや、『スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)』公開25周年記念グッズが販売されます。

また、ディズニーフラッグシップ東京では「スター・ウォーズの日」に合わせて様々な企画が開催されます☆

ディズニーストア「スター・ウォーズの日」グッズ

発売日:2024年5月4日(土)

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jp

5月4日の「スター・ウォーズの日」は、毎年5月4日に映画『スター・ウォーズ』の世界中のファンが『スター・ウォーズ』の文化を祝い、映画を楽しむ日。

由来は、劇中の名台詞 “May the Force be with you.”(フォースと共にあらんことを。)の May the Force と May the 4th (5月4日)をかけた語呂合わせから来ています。

そんな「スター・ウォーズの日」にあわせ、ディズニーストアから、「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2024」ロゴが入ったグッズが登場!

人気ドロイドの「R2-D2」と「C-3PO」、そして「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2024」ロゴに“2024”の西暦が添えられた、2024年ならではのデザインです。

半袖Tシャツやキャップなど、日常使いしたくなるファッションアイテムが揃います。

さらに2024年は『スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)』公開25周年を記念したグッズも登場!

アニバーサリーナンバー“25″の上で、「オビ=ワン・ケノービ」と「ダース・モール」の対決が繰り広げられている名シーンのアートが特徴です。

バックプリントがクールな長袖パーカーや限定アートの半袖Tシャツなどのほか、「ダース・モール」のレガシーライトセーバーも販売されます☆

スター・ウォーズ R2-D2&C-3PO 半袖Tシャツ

価格:2,800円(税込)

人気ドロイドの「R2-D2」と「C-3PO」をデザインしたTシャツです。

「スター・ウォーズ」シリーズの劇中の名台詞「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを)」にちなんで制定されたスター・ウォーズの日。

ロゴに“2024”の西暦が添えられた、今年ならではのデザインです。

ユーモラスなプリントTシャツはお部屋に飾っても楽しめます☆

スター・ウォーズ R2-D2&C-3PO 帽子・キャップ

価格:2,800円(税込)

2024年の「スター・ウォーズの日」にちなんだデザインのキャップ。

キャップの前面に「R2-D2」と「C-3PO」が刺繍で表現されています。

コレクションとしてもおすすめのファッションアイテムです!

スター・ウォーズ R2-D2&C-3PO ピンバッジ

価格:2,400円(税込)

劇中の名台詞「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを)」にちなんで制定された「スター・ウォーズの日」のピンバッジ。

人気ドロイドの「R2-D2」と「C-3PO」がかわいく表現されています。

同シリーズのキャップなどに付けるのもおすすめです。

スター・ウォーズ オビ=ワン・ケノービ、ダース・モール 半袖Tシャツ

価格:2,800円(税込)

『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』の公開25周年を記念したTシャツ。

アニバーサリーナンバー“25″の上では「オビ=ワン・ケノービ」と「ダース・モール」の対決が繰り広げられています。

黒を基調にしたTシャツは、どんなコーディネートにも取り入れやすく、夏の時期にも活躍してくれること間違いなしです☆

スター・ウォーズ オビ=ワン・ケノービ、ダース・モール 長袖パーカー

価格:7,400円(税込)

『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』公開25周年記念デザインの長袖パーカーです。

アニバーサリーナンバー“25″の上で「オビ=ワン・ケノービ」と「ダース・モール」が対決しているバックプリントがクール!

胸元には「ダース・モール」の顔が刺繍されています。

スター・ウォーズ パドメ・アミダラ&ジャー・ジャー・ビンクス ピンバッジ

価格:1,400円(税込)

『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』に登場する「パドメ・アミダラ」と「ジャー・ジャー・ビンクス」のピンバッジ。

作品名ロゴにアニバーサリーナンバー“25″が添えられた、2024年ならではのデザインです。

スター・ウォーズ ダース・モール レガシーライトセーバー

価格:35,000円 (税込)

「ダース・モール」のレガシーライトセーバーが登場!

「スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ」のアイテムです。

ヒルト(持ち手部分)にブレードをセットしてスイッチをオンにすると、ライトセーバーが伸びるような光の演出が。

さらに、動きに合わせて変化する効果音が楽しめます。

ディスプレイ用のスタンドとホルダーが付属されているほか、2本のライトセーバーを1本に繋げることができるコネクションパーツも付いています。

【ディズニーストア. jp限定】スター・ウォーズ ダース・モール レガシーライトセーバー セット ブレード2本付き

価格:68,000円(税込)

『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』の公開25周年を記念して、シス・アプレンティス「ダース・モール」のレガシーライトセーバーセットが登場。

「ダース・モール」がプリントされた黒いボックスの蓋をスライドさせると、内部が赤く光り、切迫感のある『Duel of the Fates』が流れます。

中に納められたヒルト(持ち手部分)は「ダース・モール」ならではのダブルセッティング仕様。

ヒルトにブレードをセットしてスイッチをオンにすると、ライトセーバーが伸びるような光の演出と、動きに合わせて変化する効果音を楽しめます。

ライトセーバーブレードは2本付属するので、シングルライトセーバーの2本同時使用や、コネクションパーツを使って2本のライトセーバーを結合させた、ダブル=ブレード・ライトセーバーの迫力を体感できます!

「D-Made」から「スター・ウォーズ」関連の新アートが登場

オーダーメイドシリーズ「D-Made」からは、「スター・ウォーズ」関連の新アートや、『スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)』劇場公開25周年を記念したアートが登場。

Tシャツやトートバッグなどと組み合わせて欲しいグッズをデザインすることができます。

ディズニーフラッグシップ東京「スター・ウォーズの日」連動企画

ディズニーフラッグシップ東京では、「スター・ウォーズの日」に合わせて様々な企画を開催!

「スター・ウォーズ」の特別売場が展開されるほか、「スター・ウォーズクイズ大会」の開催、ディズニーストアじゃんけん『お楽しみ限定カード』の「スター・ウォーズの日」限定デザインプレゼントなど、お楽しみ企画が満載です☆

期間限定でスター・ウォーズの特別売場を展開

実施店舗:ディズニーフラッグシップ東京

実施期間:2024年4月26日(金)〜5月6日(月)

ディズニーフラッグシップ東京2階ショールームに「スター・ウォーズ」の特別売場が展開されます。

さらに、迫力があるストームトルーパー、デス・トルーパーのスタチューも登場!

スペシャリティキャストによる「スター・ウォーズクイズ大会」

実施日:2024年5月4日(土)

開催時間:13:00〜/ 15:00〜/ 17:00〜(全3回予定)

実施店舗:ディズニーフラッグシップ東京

「スター・ウォーズ」スペシャリティキャストがオリジナルクイズを出題するクイズ大会を開催します。

クイズの内容はシンプルなものから、難題までさまざまで、高得点者にはスペシャルギフトのプレゼントも。

ディズニーストアじゃんけん『お楽しみ限定カード』が登場!

配布日:2024年5月4日(土)限定(なくなり次第終了)

配布場所:ディズニーフラッグシップ東京限定

キャストと一緒にじゃんけんをして“あいこ”になった方にカードをプレゼントするディズニーストアじゃんけんの「お楽しみ限定カード」

そんな「お楽しみ限定カード」に、「スター・ウォーズの日」限定カードが登場します。

「スター・ウォーズの日」にちなんだデザインのアパレルや、『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』の公開25周年を記念したグッズ。

ディズニーストアの「スター・ウォーズの日」グッズは、2024年5月4日(土)よりディズニーフラッグシップ東京、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jpにて発売です☆

© Disney

© & TM Lucasfilm Ltd.

※品切れの際は了承ください。

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※キャンペーンやイベント内容は都合により中止、または変更される場合があります

