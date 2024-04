東京マリオットホテルのホテル1階レストラン「Lounge&Dining G(ラウンジアンドダイニングジー)」では、2024年6月1日から、植物由来の食材で季節の味覚を堪能できる「Vegan Afternoon Tea -Summer-」を発売。

トロピカルな味わいを堪能できる、まぶしいビタミンカラーで仕上げられたスイーツ8種・セイボリー4種のアフタヌーンティーです☆

東京マリオットホテル「Vegan Afternoon Tea -Summer-」

期間:2024年6月1日(土)〜8月31日(土)

時間:13:00〜/15:30〜

料金:1名 8,700円(消費税・サービス料込)

内容:スイーツ8種・セイボリー4種

飲み物:「TWG Tea」 ティーセレクション8種、コーヒーバリエーション5種 ※銘柄変更・おかわり自由

場所:ホテル1階レストラン「Lounge&Dining G(ラウンジアンドダイニングジー)」

予約:問い合わせ:東京マリオットホテル Lounge&Dining G TEL 03-5488-3929

※2名より2日前までの事前予約制、提供内容は変更される場合があります

東京マリオットホテル1階のレストラン「Lounge&Dining G(ラウンジアンドダイニングジー)」にて「Vegan Afternoon Tea -Summer(ヴィーガンアフタヌーンティーサマー) -」を発売。

2024年6月1日から期間限定で、植物由来の食材のみを使った、季節の味覚をアフタヌーンスタイルで堪能できます☆

2024年夏の「Vegan Afternoon Tea -Summer-」は、トロピカルフルーツが主役。

南国の楽園で楽しむ”Garden Party(ガーデンパーティ)”をイメージした、スイーツ8種・セイボリー4種が登場します。

スイーツは、夏のきらめく太陽を思わせるパインアップルが印象的なミニパフェや、ひまわりの形に絞られたヴィーガンバターのクリームがかわいいマフィンをラインナップ。

さらに、ヴィーガンバターや小麦粉などの原料をパティシエがバランスよく配合させ、しっとりと焼き上げた自慢のスコーンなど素材の選定から製法までこだわり抜いた8品が提供されます!

セイボリーは、ヴィーガンミートを使用したグラタンやパパイヤをまとったフムスなど、イエローやオレンジなどのビタミンカラーがまぶしい華やかなヴィーガンメニューが充実。

ナッツ類や豆乳、てんさい糖にヴィーガンバターなど、植物由来の食材を用いて豊かな風味を感じられるように仕上げたアフタヌーンティー。

広大なアトリウム空間のもとで南国情緒にひたるティータイムを、東京マリオットホテルで楽しめます☆

1st Plate スイーツ

1st Plate スイーツ(イメージ)

1st Plateのスイーツは「トロピカルフルーツのレイヤードパフェ」「トロピカルフルーツタルト」「塩こうじレモンマフィン ひまわり仕立て」「マンゴーのショートケーキ」の4品。

「トロピカルフルーツのレイヤードパフェ」は、パインアップル・マンゴー・パッションフルーツをふんだんに使用したミニパフェです。

夏の太陽を思わせる、トップにあしらったドライのパインアップルが目を惹きます!

「トロピカルフルーツタルト」は、ヴィーガンのタルト生地に、マンゴーやパパイヤなどのトロピカルフルーツを乗せたカラフルな仕上がりです。

お花のような見た目がかわいいスイーツは、味わいまろやかな塩こうじにレモンの酸味を効かせた「塩こうじレモンマフィン ひまわり仕立て」

てんさい糖とヴィーガンバターのクリームで、ひまわりを模したデコレーションが施されています☆

「マンゴーのショートケーキ」は、クリーム・スポンジ生地のイエローとマンゴーを重ねた層が印象的な、南国気分を味わえるショートケーキです!

2nd Plate スイーツ

2nd Plate スイーツ(イメージ)

2nd Plateには「ココナッツレモンクリームのハーブサブレサンド」「薔薇を模ったフレッシュマンゴーとミントジュレ」「パパイヤのパートドフリュイ」「ココナッツ&バナナのオーツミルクスコーン」が登場。

「ココナッツレモンクリームのハーブサブレサンド」は、米粉やココナッツ、ヘンプシード等を使用したさっくりとした食感のサブレです。

ココナッツの甘い香りが広がる、自家製のレモンクリームを挟んでいます。

フレッシュのアップルマンゴーを薔薇に見立てた「薔薇を模ったフレッシュマンゴーとミントジュレ」は、添えられたミントのジュレが爽やか。

「パパイヤのパートドフリュイ」は、パパイヤとてんさい糖のみのシンプルな原材料で作った、フランスの伝統菓子です!

「ココナッツ&バナナのオーツミルクスコーン」には、パッションフルーツ&マンゴーのコンフィチュールを添えて提供。

ココナッツとバナナを練り込み、しっとりと焼き上げたスコーンに、パッションフルーツとマンゴーのコンフィチュールでトロピカルな味わいを堪能できます☆

3rd Plate セイボリー

3rd Plateのセイボリー4品は、「ヴィーガンエッグとソイハムのスティックサンド」「サフラン風味のヴィーガンミートグラタン」「ゴールドラッシュの冷製スープ キャロットゼリー添え」「フムスとパパイヤの彩りサラダ タルト仕立て」

ヴィーガンエッグと大豆ミートのハムを使った「ヴィーガンエッグとソイハムのスティックサンド」は、酸味のアクセントとしてクランベリーが添えられています。

「サフラン風味のヴィーガンミートグラタン」は、大豆由来のヴィーガンミートに、ヴィーガンデミグラスソースを合わせています。

「ゴールドラッシュの冷製スープ キャロットゼリー添え」は、ツートンカラーがかわいらしい一品。

芳醇な香りと甘味が凝縮したコーン「ゴールドラッシュ」のスープと、キャロットゼリーのコントラストが鮮やかです。

「フムスとパパイヤの彩りサラダ タルト仕立て」は、フムスにスライスしたパパイヤを華やかにまとわせています☆

植物由来の材料で作る、まぶしいビタミンカラーとトロピカルな味わいのアフタヌーンティー。

東京マリオットホテルの「Vegan Afternoon Tea -Summer-」は、2024年6月1日〜8月31日までの期間限定で発売です☆

