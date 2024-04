浅野忠信「役演じて、絵描いて、曲書いての繰り返し」画集『GAPS IN THE FILM』に注目　展示・サイン会も

2024年4月25日(木)に、俳優・アーティスト、浅野忠信による画集『GAPS IN THE FILM』が刊行される。近年描かれた数千点以上の作品の中から選出した作品を172ページにわたって収録したもので、デザイン・編集はグラフィックデザイナーの佐々木俊が担当した。

刊行を記念して、代官山 蔦屋書店では「TADANOBU ASANO EXHIBITION “GAPS IN THE FILM”」を4月25日(木)から5月19日(日)まで開催するほか、5月2日(木)にはサイン会も実施。ゴールデンウィークに開催するデザインイベント「DAIKANYAMA DESIGN DEPARTMENT 2024」のスペシャル企画の一つだ。

今回、刊行される画集では、ドローイングやペインティングなど様々な手法で生み出された作品の数々が、曖昧なモノクロ世界で展開される。代官山 蔦屋書店の店頭のほか、オンラインストアで購入できる。

4月25日(木)より始まる展覧会「TADANOBU ASANO EXHIBITION “GAPS IN THE FILM”」では、『GAPS IN THE FILM』の画集・オリジナルTシャツのほか、浅野さんがSNSで投稿し話題となったイラストシリーズ「あんぜんポスター」のシルクスクリーンプリントを販売。

「映画で役演じて、絵描いて、曲書いて、絵描いて、家にいたいのに、どこだかわからない外国に連れてかれて、絵描いて、日本でも地方行って、撮影して、絵描いて、上がったり下がったりして、役演じて、曲書いて、絵描いて、と言う繰り返しです。よろしくお願いします。

(「あんぜんポスター」シリーズは、)絵を描いてると、何か文字が入ってたら誤魔化せそうな隙間があるなといつも思っていて、何かトライしようとしては諦めていた時、家具が欲しくてある家具屋に行ったらフランスの開発ポスターがいっぱい貼ってあって、それがかっこよくてコレの日本語版みたいなのやろうと思って描きました。ダブってる文字もありますが一応頑張って50音やりました」――浅野忠信