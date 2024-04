名古屋マリオットアソシアホテルにて、2024年も「それいけ!アンパンマン ショー」を開催!

16階宴会場「タワーズボールルーム」にて、「それいけ!アンパンマン」ショーのスペシャルバージョン「なきむしヒーローとゆうきのきし」が公演されます。

ブッフェスタイルの食事とショーを一緒に楽しめるイベントです☆

名古屋マリオットアソシアホテル「それいけ!アンパンマン」ショー「なきむしヒーローとゆうきのきし」

開催日時:2024年7月15日(月・祝)

第1部受付:11:00お食事:11:30〜ショー:12:30〜握手&撮影会:13:10〜第2部受付:16:30お食事:17:00〜ショー:18:00〜握手&撮影会:18:40〜

料金:大人 1人 12,000円、こども(2歳〜12歳) 1人 3,500円(料理・ソフトドリンク・サービス料・税金込み)

※アルコールを含むフリードリンクは、1人 2,500円

会場:16階 宴会場「タワーズボールルーム」

問い合わせ:宴会営業グループ Tel.052-584-1121(平日10:00〜18:00)

名古屋マリオットアソシアホテルでは、2024年7月15日に「それいけ!アンパンマン」ショーのスペシャルバージョン「なきむしヒーローとゆうきのきし」を開催。

16階宴会場「タワーズボールルーム」に、「アンパンマン」たちがやってきます。

今回の「それいけ!アンパンマン」ショーは、第1部・第2部に分かれての公演。

ブッフェスタイルの食事とすてきなショーを家族そろって楽しめます☆

2024年も家族で楽しめる「アンパンマン ショー」を名古屋マリオットアソシアホテルにて開催。

名古屋マリオットアソシアホテルの「それいけ!アンパンマン」ショー「なきむしヒーローとゆうきのきし」は、2024年7月15日に開催です☆

※諸般の事情により変更または中止する場合があります

※WEBにて申込みのチケットは当日受付にてお渡しします、受付にて予約完了画面を提示するか名前を伝えてください

※掲載している写真・イラストはすべてイメージです

※表示の金額は消費税等を含む総額表示です

※食材の仕入れ状況等により、メニューを変更する場合があります

※席はプライベートシートではなく相席です

※お子様椅子は数に限りがあります、会場内でのベビーカー利用は可能です

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ブッフェと共に楽しめるショーを公演!名古屋マリオットアソシアホテル「それいけ!アンパンマン」なきむしヒーローとゆうきのきし appeared first on Dtimes.