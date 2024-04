ウェスティンホテル仙台では2024年4月27日(土)より、初夏の野菜と地場産品を鮮やかに仕立てたヴィーガンコース「LOVEBOTANICAL(ラブボタニカル)!」を発売。

初夏に旬を迎える野菜に加え、仙台・宮城の名産品を随所に散りばめた、季節感溢れるアレンジを楽しめるコースです!

ウェスティンホテル仙台 ヴィーガンコース「LOVEBOTANICAL(ラブボタニカル)!」

提供期間:2024年4月27日(土)〜6月19日(水)

時間:

ランチ 11:30〜14:30(14:00L.O.)

ディナー 月曜〜木曜日 17:30〜22:00(20:00L.O.)、金曜〜日曜日 17:30〜22:00(21:00L.O.)

料金:6,000円(全5品、ルイボスティー付き) ※サービス料・消費税込み

場所:レストラン シンフォニー(26階)

予約・問い合わせ:ウェスティンホテル仙台 TEL 022-722-1234

※利用日前日までの事前予約制、営業時間およびメニュー内容は変更になる場合があります

2021年のスタート以来、好評を博しているウェスティンホテル仙台のヴィーガンコースに、2024年4月27日から「LOVEBOTANICAL(ラブボタニカル)!」が登場。

仙台・宮城の名産品を随所に散りばめ、東北各地の初夏の恵みをふんだんに取り入れた、色彩豊かなヴィーガンコースです☆

LOVEBOTANICAL! メニュー

アミューズ:宮城県多賀城市産古代米と新たまねぎのブルーテ 宮城野ゆばのブリュレ仕立て

前菜:ホワイトアスパラガスとウニ風味のソース、インカのめざめのロティ、柑橘とタイムのエキューム

メイン料理:

仙台麩とそら豆 きゃべつのオムニエール ドライトマトのソース

れんこんのハンバーグ ブロッコリーとモリーユ茸のソース

デザート:瀬戸田レモンとホワイトチョコレートのブランマンジェ 宮城県石巻市産オリーブオイルを添えて

飲み物:ハーブティー、紅茶またはコーヒー

アミューズは滑らかなピューレ状にし、多賀城市産の古代米と新たまねぎを2層に重ね、仙台市産のミヤギシロメ大豆のゆばをブリュレ仕立てた一皿。

香ばしく焦がしたゆばの食感と、古代米や新たまねぎの甘みを楽しめます。

前菜は、大豆から作られるプラントベースのウニソースがホワイトアスパラガスの甘みを際立たせる味わいです!

メインは「仙台麩とそら豆をきゃべつで包んだオムニエール」または、

「れんこんのハンバーグ」の2種類から選択可能。

大豆ミートにれんこんを練り込んだハンバーグは古代米のコロッケをトッピングし、濃厚なモリーユ茸と爽やかなブロッコリーのソースでいただく一品です。

デザートで提供されるのは、植物性の材料のみで作られたレモン香るホワイトチョコレートのブランマンジェ。

好みに合わせて石巻市産オリーブから採れるオイルを加えることで、キレのある味わい堪能できます。

青く澄んだ大空を眺めながら、初夏の恵みで身体にもやさしく心満たされるひとときを過ごせるヴィーガンコースです☆

旬の野菜と宮城・仙台の名産を使った、色鮮やかなヴィーガンコース。

ウェスティンホテル仙台 ヴィーガンコース「LOVEBOTANICAL!」は、2024年4月27日から販売開始です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 旬野菜と仙台・宮城の名産品を散りばめたメニュー!ウェスティンホテル仙台 ヴィーガンコース「LOVEBOTANICAL(ラブボタニカル)!」 appeared first on Dtimes.