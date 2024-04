レゴランド(R) ・ジャパン・リゾートでは、働きやすい環境づくりの一環として、全社員の子ども(小学生)を対象とした無償の学童保育を2024年4月27日(土)より本格導入開始。

保育士や小学校教諭経験者など専門スタッフ常駐のもと、パークに隣接するオフィス内の専用ルームにて、レゴ(R)ブロックで自由に遊べるスペースや、読書もできる自習スペースなどが完備されます。

レゴランド(R)・ジャパン・リゾート 全社員の子どもを対象にした学童保育導入

導入日:2024年4月27日(土)から

開所日:小学校の長期休暇(春・夏・冬休み)およびゴールデンウィークなど一部の繁忙日

時間:8:00〜19:00(リゾート開園スケジュールに合わせる)

対象者:同社 正社員・パート社員の子ども(小学1年生〜6年生)

定員:1日15名まで

利用日:無償

施設面積:約100平方メートル

設備:遊びスペース(レゴ(R) ブロックプール等を設置)、自習スペース(絵本、本を用意)、お食事スペース(親子で利用可能/社食、お弁当・おやつの持ち込み)

運営委託:外部委託(保育士、小学校教諭経験者など専門スタッフにて運営)

「レゴランド(R)・ジャパン・リゾート」は、2024年4月27日(土)より、全社員の子ども(小学生)を対象とする無償の学童保育を導入。

働きやすい環境づくりの一環として、2024年4月27日より本格導入されます。

この学童保育は小学生を対象に、長期休暇やゴールデンウィークなどの繁忙期に無償で運営されます。

学童保育には、保育士や小学校教諭経験者など専門スタッフが常駐。

パークに隣接するオフィス内の専用ルーム(約100平米/定員15名)にて、レゴ(R)ブロックで自由に遊べるスペースや、

読書もできる自習スペース、親子で食事ができるスペースが完備されています!

また、専門スタッフと一緒に「レゴランド(R)・ジャパン」をはじめ、水族館「シーライフ名古屋」や「レゴランド(R) ・ジャパン・ホテル」などをめぐり、探検や散策もできる特長的なカリキュラムを用意。

2024年の春休みにテスト導入(2024年3月23日(土)〜4月5日(金)まで実施のうち1日あたり最大11名参加)した際は、

親からは「子どもが“明日も来たい!”と楽しそうだった!」、子どもからは「パークの中で遊べて楽しかった!」

と親子とも好評の声が集まりました。

なお、無償導入にあたって2023年6月に、社内の子育て中、または子育て予定の社員を対象とした「育児と仕事の両立支援に関するアンケート」を実施。

一週間の例

「子ども連れでの出勤」や「学校の長期休暇中の社内での預かり場所」を求める意見があったことから、テーマパークに隣接するオフィス内での開設となりました。

また、多様な働き方の実現に向けて「働き方改革」を推進しているレゴランド(R) ・ジャパンでは、2022年4月に自分らしさを自由に表現できる身だしなみ基準「グルーミングスタンダード」を導入。

2023年9月からは育児・介護を行う正社員に「選択的週休3日制」を導入しています。

今回、レゴランド(R) ・ジャパン・リゾートならではの無償の学童保育導入により、さらに働きやすい環境を整え、社員の働き方改革を進める方針です。

社員の育児・キャリアの両立を支援し、働きやすい社内環境作りを推進。

2024年4月27日より本格導入となる、レゴランド(R)・ジャパン・リゾートの学童保育の紹介でした☆

史上最大の水量が飛び交う夏イベント!レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「ブリック・フェスティバル」まとめ 史上最大の水量が飛び交う夏イベント!レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「ブリック・フェスティバル」まとめ 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post レゴ(R)ブロックやパークで遊べる専用カリキュラム!レゴランド(R)・ジャパン・リゾート 全社員の子どもを対象にした学童保育導入 appeared first on Dtimes.