世界中で愛される映画『 ハリー・ポッター 』をテーマにした「Harry Potter Cafe(ハリー・ポッターカフェ)」のテイクアウトアウトショップが東京・赤坂に4月26日(金)オープン。カフェで人気のボトルドリンクや新作ドーナツなど、ハリポタの世界観が楽しめるメニューがお目見えします。ハリポタの世界観が楽しめるテイクアウトショップ「Harry Potter Cafe Window」店舗外観

「Harry Potter Cafe」は2022年6月、東京・赤坂Bizタワー1階にオープン。映画『ハリー・ポッター』からインスパイアされた空間とメニューが楽しめる、ファンにはたまらないスポットなんです。この春はカフェのすぐそばにテイクアウトショップ「Harry Potter Cafe Window(ハリー・ポッターカフェ ウィンドウ)」がオープン。映画の世界に入り込んだような雰囲気の店内に、“ホグワーツ魔法魔術学校”の4寮をイメージしたアイテムが勢ぞろいします。4寮をイメージした4色のメニュー「テイクアウトボトルドリンク」(各 税込1980円)は、デザインはそのままにドリンクの内容がリニューアル。グリフィンドール(ストロベリー)、スリザリン(キウイ)、ハッフルパフ(パッションフルーツ、パイナップル)、レイブンクロー(レモン、グレープフルーツ)の4種類が楽しめます。いずれもナタデココとソーダが入っているそうですよ。人気の「スコーン」(各 税込790円)はクリームチーズを練り込んだ生地に、果肉をトッピング。グリフィンドール(ストロベリー)、スリザリン(キウイ)、ハッフルパフ(オレンジ)、レイブンクロー(ブルーベリー)の4種類から選べます。さらに“4寮”をイメージした「ドーナツ」(各 税込790円)も新登場。シュガードーナツに各寮のデザインが施されたチョコレートシートと、ホワイトチョコを使ったプリントチョコをのせた4カラーですよ。好きなボックスが選べるセットが勢ぞろい「グリフィンドール セット」ドーナツ+スコーンの詰め合わせ(各 税込1580円)など、食べ比べやプレゼントにぴったりなセットメニューもラインナップ。「スリザリン セット」「ハッフルパフ セット」「レイブンクロー セット」セットには4寮をイメージしたBOXが付いてくるのもうれしいポイントですよ。「ドーナツ2個セット」(各 税込1580円)は、好きなドーナツ2個を好きなBOXに詰め合わせ。ハリポタファンにはもちろん、食べ比べを楽しみたい人には4種類全部をアソートした「ドーナツ4寮セット」(税込3160円)、「スコーン4寮セット」(税込3160円)がおすすめ。こちらも好きなボックスが選べるそうですよ。魔法学校の寮生気分になれそうなラインナップ。映画の雰囲気を楽しみたい人は、足を運んでみてはいかがでしょう。※画像はイメージです。■Harry Potter Cafe Window住所:東京都港区赤坂5-3-1 1階営業時間:11:00〜21:00(L.O.20:30)カフェ公式サイト https://hpcafe.jp/WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)参照元:株式会社エルティーアール プレスリリース