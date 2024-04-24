東京都内の赤坂御苑で開かれた春の園遊会に出席される愛子さま（2024年4月23日撮影）。(c)Yuichi YAMAZAKI / POOL / AFP

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【AFP＝時事】東京都内の赤坂御苑（Akasaka Imperial Gardens）で23日、天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会が開催された。

　両陛下や皇族方が出席し、招かれた人々と和やかに歓談された。先月、学習院大学（Gakushuin University）を卒業された長女愛子さまも初めて出席し、招待客と笑顔で言葉を交わされた。

　園遊会には、俳優の北大路欣也（Kinya Kitaoji）さん、現代美術家の横尾忠則（Tadanori Yokoo）さん、日本サッカー協会（JFA）の川淵三郎（Saburo Kawabuchi）元会長らが招待された。

　園遊会は毎年、春と秋の2回、赤坂御苑で開催される。

【翻訳編集】AFPBB News

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