春の園遊会 愛子さまも初めて出席
【AFP＝時事】東京都内の赤坂御苑（Akasaka Imperial Gardens）で23日、天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会が開催された。
両陛下や皇族方が出席し、招かれた人々と和やかに歓談された。先月、学習院大学（Gakushuin University）を卒業された長女愛子さまも初めて出席し、招待客と笑顔で言葉を交わされた。
園遊会には、俳優の北大路欣也（Kinya Kitaoji）さん、現代美術家の横尾忠則（Tadanori Yokoo）さん、日本サッカー協会（JFA）の川淵三郎（Saburo Kawabuchi）元会長らが招待された。
園遊会は毎年、春と秋の2回、赤坂御苑で開催される。
【翻訳編集】AFPBB News
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園遊会には、俳優の北大路欣也（Kinya Kitaoji）さん、現代美術家の横尾忠則（Tadanori Yokoo）さん、日本サッカー協会（JFA）の川淵三郎（Saburo Kawabuchi）元会長らが招待された。
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